Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Bencic/Cobolli, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 13 marzo sarà una giornata particolare per il tennis italiano. Sul cemento di Indian Wells, infatti, rappresentati nostrani ce ne saranno da seguire, oltre a Jannik Sinner. Il riferimento è all’atteso torneo del doppio misto sul cemento californiano in cui il Bel Paese farà capolino.

Si fa riferimento al confronto valido per le semifinali tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Flavio Cobolli/Belinda Bencic. La coppia azzurra che ha fatto la storia del tennis italiano in questa particolare specialità, torna protagonista.

Conquistati nel proprio percorso due titoli a New York e quello del Roland Garros, “Sarita” e “Wave” affronteranno una coppia inedita, ovvero quella formata dal talentuoso giocatore romano e dalla potente tennista svizzera. Due singolaristi prestati a questo evento, anche per trovare il modo per dare libero sfogo al proprio divertimento. Ci sarà comunque in palio il pass per la finale.

La partita tra le due coppie Errani/Vavassori e Bencic/Cobolli saranno, dunque, protagoniste quest’oggi, venerdì 13 marzo e si affronteranno sul campo-3 nel secondo incontro, preceduto dall’altra semifinale il cui inizio è previsto alle 19.00 italiane. Il match comincerà, dunque, non prima delle 21.30 nostrane. Non è prevista la copertura tv/streaming.

ERRANI/VAVASSORI-BENCIC/COBOLLI ATP INDIAN WELLS 2026

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

STADIUM 3 – Inizio ore 19.00

1. G. Dabrowski / L. Glasspool (1) vs M. Sakkari / S. Tsitsipas (WC)

Non prima 21:30

S. Errani / A. Vavassori (4) vs B. Bencic / F. Cobolli

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI-BENCIC/COBOLLI INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista