Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming

Mercoledì 1° aprile (ore 20.00) si giocherà Chieri-Galatasaray Istanbul, finale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino per fronteggiare la temibilissima compagine turca nel primo atto del confronto che metterà in palio il trofeo: l’obiettivo è quello di meritarsi un tesoretto da sfruttare in occasione della sfida di ritorno prevista settimana prossima al Burhan Felek Salonu.

Sono le due grandi favorite del torneo e nel corso della manifestazione non hanno avuto particolari problemi a emergere, il testa a testa per il titolo era già scritto a inizio stagione e si è effettivamente materializzato. Entrambe le squadre sono impegnate nei playoff per il quinto posto nei rispettivi campionati: Chieri è reduce dal successo ottenuto per 3-1 sul campo di Macerata, mentre la compagine turca ha regolato per 3-0 il Turk Yava Hollari.

A trascinare Chieri, allenata da coach Nicola Negro, saranno soprattutto la bomber Anett Németh, le schiacciatrici Stella Nervini e Lara Kuenzler, le centrali Sara Alberti e Anastasia Cekulaev, la palleggiatrice Sarah van Aalen, il libero Ilaria Spirito. Tra le fila del Galatasaray Istanbul di coach Alberto Bigarelli, soprattutto a Massimo Barbolini, spicca la schiacciatrice Myriam Sylla, faro della Nazionale che sarà affiancata da Ilkin Aydin, Alexia Carutasu e Kaja Grobelna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Chieri-Galatasaray Istanbul, finale d’andata della CEV Cup di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN ed Euro Volley Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHIERI-GALATASARAY, FINALE D’ANDATA CEV CUP

Mercoledì 1° aprile

Ore 20.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’75 vs Galatasaray Daikin Istanbul

PROGRAMMA CHIERI-GALATASARAY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.