Dove vedere in tv Andy Diaz oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orario, avversari, streaming

Andy Diaz è uno dei favoriti principali per le medaglie in vista della gara maschile di salto triplo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terrà stasera (dalle ore 19.35) sulla pedana della Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. L’italo-cubano proverà a bissare il titolo iridato in sala conquistato un anno fa a Nanchino con il record nazionale di 17.80, ma servirà una prestazione di alto profilo per riuscire nell’impresa.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 spera di mettersi definitivamente alle spalle la fastidiosa pubalgia che lo ha messo in difficoltà nella scorsa stagione, puntando ad una misura di spessore e perlomeno ad un posto sul podio. Diaz dovrà vedersela in primis con il connazionale argento mondiale outdoor in carica Andrea Dallavalle, ma anche con l’algerino Yasser Mohammed Triki, i cubani Andy Hechavarria e Lazaro Martinez, il francese Jonathan Seremes ed il giamaicano Jordan Scott.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale maschile di salto triplo con Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA ANDY DIAZ OGGI AI MONDIALI INDOOR

Venerdì 20 marzo

Ore 19.35 Finale salto triplo uomini, con Andy Diaz – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

STARTLIST FINALE SALTO TRIPLO MONDIALI INDOOR

Yasser Mohammed Triki (Algeria: record personale 17.43, stagionale 17.35)

Wen Su (Cina: 17.17, 17.11)

Jordan Scott (Giamaica: 17.52, 17.11)

Elton Petronilho (Brasile: 17.05, 17.05)

Andy Díaz Hernández (Italia: 17.80, 16.90)

Andy Hechavarría (Cuba: 17.34, 17.34)

Andrea Dallavalle (Italia: 17.64, 16.99)

Almir Dos Santos (Brasile: 17.53, 17.02)

Jonathan Seremes (Francia: 17.25, 17.25)

Russell Robinson (USA: 17.30, 16.98)

Chengetayi David Mapaya (Zimbabwe: 17.26, 16.85)

Melvin Raffin (Francia: 17.52, 16.89)

Lázaro Martínez (Cuba: 17.64, 16.71)

Necati Er (Turchia: 17.37, 16.66)

Gor Hovakimyan (Armenia: 16.66, 16.66)

Andreas Pantazis (Grecia: 16.91, 16.71)

Amath Faye (Senegal: 16.79, 16.79)

PROGRAMMA ANDY DIAZ AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.