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Davide Donati vince la Parigi-Roubaix Under 23! Trionfo palpitante al Velodromo
La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri. Davide Donati coglie, infatti, un successo di grande prestigio e trionfa nella Parigi-Roubaix Under 23 maschile, corsa che apre una giornata nella quale potrebbe essere scritta la storia del ciclismo contemporaneo.
Il corridore bresciano, che riporta un corridore italiano sul gradino del podio a dieci anni di distanza dal successo ottenuto nel 2016 da Filippo Ganna, sceglie il modo forse più difficile per imporsi e sferra nel finale l’attacco che gli consente di tagliare il traguardo da solo.
L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, bravo ad inserirsi nella decisiva azione con gli undici uomini che si giocano la vittoria finale, precede l’irlandese Seth Dunwoody della Bahrain Victorious Development Team e l’olandese Guus van den Eijnden della Alpecin-Premier Tech Development Team.
Si accontentano delle posizioni a ridosso del podio e completano la Top 6 di giornata l’olandese Joeri Schaper della Soudal Quick-Step Devo Team, lo spagnolo Hector Alvarez della Lidl – Trek Future Racing e il belga Jasper Schoofs della Soudal Quick-Step Devo Team.