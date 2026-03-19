Curling, l’Italia sogna i playoff ai Mondiali! Constantini e compagne travolgono la Danimarca, lotta apertissima

L’Italia ha mostrato i muscoli ai Mondiali 2026 di curling femminile e ha sconfitto la Danimarca con il perentorio punteggio di 8-1, chiudendo la contesa sul ghiaccio di Calgary (Canada) addirittura al termine del sesto end sui dieci previsti. Si trattava di uno scontro diretto per sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta, le azzurre lo hanno vinto in maniera schiacciante e possono continuare a inseguire l’ammissione alle partite da dentro o fuori dopo essersi espresse un po’ sottotono alle Olimpiadi.

La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto hanno infilato la quarta vittoria in questa rassegna iridata (su nove partite disputate) e ora occupano l’ottavo posto in classifica generale, a una sola affermazione di distacco da Turchia e Cina. Tutto si è riaperto per il quartetto tricolore: i playoff sono riservati alle squadre che chiuderanno il round robin tra il terzo e il sesto posto, mentre le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali.

L’Italia ha fatto la differenza contro la formazione guidata da Madeleine Dupont grazie a un’ammirevole lucidità tattica e a una qualità tecnica emersa quando contava davvero, mettendo a segno due punti nel terzo end dopo aver avuto la pazienza di difendere il martello con un paio di mani nulle in apertura e poi firmando il sempre leggendario big five: cinque punti in un solo end, l’impresa per eccellenza del curling. Issatesi sul 7-1 all’intervallo, le azzurre hanno strappano il martello al ritorno sul ghiaccio e hanno chiuso i conti.

La nostra Nazionale tornerà in scena alle ore 02.00 di venerdì 20 marzo per affrontare la temibilissima Scozia e poi alle ore 16.00 per incrociare la Svizzera: si tratta di due partite di cruciale importanza per continuare a inseguire la fase a eliminazione diretta, osservando da vicino anche gli impegni della Turchia (contro la Svezia e l’Australia) e della Cina (contro il Giappone e la Corea del Sud).

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Danimarca 8-1

Canada vs Corea del Sud 8-3

Cina vs Turchia 10-5

Svizzera vs Norvegia 8-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING FEMMINILE

1. Canada 8 vittorie (9 partite disputate)

1. Svizzera 8 vittorie (9 partite disputate)

3. Giappone 6 vittorie (8 partite disputate)

4. Corea del Sud 6 vittorie (9 partite disputate)

4. Svezia 6 vittorie (9 partite disputate)

6. Cina 5 vittorie (9 partite disputate)

6. Turchia 5 vittorie (9 partite disputate)

8. Italia 4 vittorie (9 partite disputate)

9. Danimarca 3 vittorie (9 partite disputate)

9. Scozia 3 vittorie (9 partite disputate)

11. Norvegia 2 vittorie (9 partite disputate)

12. Australia 1 vittoria (9 partite disputate)

12. USA 1 vittoria (9 partite disputate)