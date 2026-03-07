Cosa é successo a Kimi Antonelli? Errore che costa un grave incidente e (forse) compromette il weekend

Il fine settimana del Gran Premio d’Australia per quanto riguarda Andrea Kimi Antonelli è letteralmente sul filo del rasoio. Il pilota del team Mercedes, infatti, ha concluso anzitempo la sua terza sessione di prove libere dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026, per colpa di un incidente che potrebbe condizionare il suo intero fine settimana “down under”.

Cos’è successo esattamente? Sullo splendido tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne, infatti, il pilota classe 2006 è finito pesantemente a muro, distruggendo il retrotreno della sua W17 e, di conseguenza, mettendo a repentaglio la sua partecipazione alle qualifiche che scatteranno alle ore 06.00 italiane (le ore 16.00 locali). Il pilota del team di Brackley ha commesso un errore pesante che potrebbe davvero rovinare ogni scenario in ottica gara.

Come si è sviluppato l’incidente? Mentre stava provano una simulazione di qualifica a circa 10 minuti dal termine della FP3 il nostro portacolori ha perso il controllo della sua W17, nel momento in cui ha toccato con la gomma anteriore sinistra il cordolo interno della chicane 1-2. La monoposto anglo-tedesca ha subito fatto il classico “effetto pendolo”, risultando del tutto incontrollabile, finendo poi contro le protezioni sbattendo violentemente con il retrotreno.

Quali sono state le conseguenze? Come si è visto immediatamente la vettura è risultata distrutta al retrotreno con danni ingenti che, come detto, rischiano di estromettere Kimi Antonelli dalle qualifiche di Melbourne. Il poco tempo che divide la terza sessione di prove (tra l’altro iniziata con 20 minuti di ritardo) e la Q1, proporrà ai tecnici della scuderia Mercedes un lavoro davvero corposo per analizzare i danni, ripristinare carrozzeria e vettura e, di conseguenza, rimettere il pilota bolognese in macchina.

Inutile girarci attorno, in caso di mancata partecipazione alle qualifiche, per il pilota italiano il weekend australiano sarà completamente rovinato. Scattare dalla 22a casella della griglia, su una pista nella quale è complicato superare, rappresenta una montagna altissima da scalare. Da un fine settimana che lo poteva vedere protagonista per pole position e vittoria, per il bolognese si potrebbe annunciare una gara “da battaglia” per colpa di un errore “di gioventù” quando pesante.