Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche femminili dopo la Milano-Sanremo

Dopo la Strade Bianche ed il Trofeo Binda, si è disputata ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026 in occasione della Milano-Sanremo. La vittoria della Classicissima è andata alla belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre Eleonora Camilla Gasparrini è stata la migliore delle azzurre salendo sul terzo gradino del podio.

La 23enne del UAE Team ADQ, grazie a questo risultato, è balzata in vetta alla graduatoria generale della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome portandosi a +6 su Elisa Longo Borghini (che ha dovuto rinunciare alla Sanremo per un’infezione alle vie respiratorie) e a +12 su Letizia Borghesi. La classifica delle giovani è guidata da Gaia Segato, mentre Silvia Persico svetta nella graduatoria delle scalatrici.

Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.

DONNE

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) – 44 punti

2 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 38 punti

3 Letizia Borghesi (AG Insurance Soudal Team) – 32 punti

4 Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti

5 Elisa Balsamo (Lidl-Trek) – 20 punti

CLASSIFICA GIOVANI

1 Gaia Segato (Vini Fantini BePink) – 70 punti

2 Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL) – 35 punti

3 Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo) – 20 punti

4 Irene Cagnazzo (Vini Fantini BePink) – 10 punti

CLASSIFICA SCALATRICI

1 Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 45 punti

2 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 40 punti

3 Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team) – 35 punti

4 Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) – 35 punti

5 Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti

CLASSIFICA COMBATTIVITÀ

1 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 50 punti

2 Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 30 punti

3 Sofia Arici (Vini Fantini – BePink) – 30 punti

4 Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti

5 Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano) – 20 punti