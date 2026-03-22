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Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche femminili dopo la Milano-Sanremo
Dopo la Strade Bianche ed il Trofeo Binda, si è disputata ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026 in occasione della Milano-Sanremo. La vittoria della Classicissima è andata alla belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre Eleonora Camilla Gasparrini è stata la migliore delle azzurre salendo sul terzo gradino del podio.
La 23enne del UAE Team ADQ, grazie a questo risultato, è balzata in vetta alla graduatoria generale della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome portandosi a +6 su Elisa Longo Borghini (che ha dovuto rinunciare alla Sanremo per un’infezione alle vie respiratorie) e a +12 su Letizia Borghesi. La classifica delle giovani è guidata da Gaia Segato, mentre Silvia Persico svetta nella graduatoria delle scalatrici.
Di seguito tutte le classifiche aggiornate della Coppa Italia delle Regioni 2026.
DONNE
CLASSIFICA INDIVIDUALE
1 Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) – 44 punti
2 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 38 punti
3 Letizia Borghesi (AG Insurance Soudal Team) – 32 punti
4 Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti
5 Elisa Balsamo (Lidl-Trek) – 20 punti
CLASSIFICA GIOVANI
1 Gaia Segato (Vini Fantini BePink) – 70 punti
2 Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL) – 35 punti
3 Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo) – 20 punti
4 Irene Cagnazzo (Vini Fantini BePink) – 10 punti
CLASSIFICA SCALATRICI
1 Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 45 punti
2 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 40 punti
3 Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team) – 35 punti
4 Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) – 35 punti
5 Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti
CLASSIFICA COMBATTIVITÀ
1 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – 50 punti
2 Silvia Persico (UAE Team ADQ) – 30 punti
3 Sofia Arici (Vini Fantini – BePink) – 30 punti
4 Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) – 20 punti
5 Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano) – 20 punti