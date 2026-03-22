Dominik Paris: “La vittoria è una sorpresa. L’Italia ha una squadra molto forte, contiamo su Franzoni per le vittorie”

Uno straordinario Dominik Paris conferma il suo feeling con la pista di Kvitfjell e centra il secondo successo nell’arco di ventiquattro ore. Nel SuperG delle finali di Coppa del Mondo l’azzurro s’impone, al termine di una gara molto tirata, e chiude in bellezza la sua annata.

Paris, alla vittoria numero ventisei in Coppa del Mondo, taglia il traguardo con il tempo di 1:26.81 grazie ad una gara in progressione e giocata sul filo di lana. L’altoatesino precede l’austriaco Vincent Kriechmayr di soli sette centesimi, mentre completa il podio l’austriaco Raphael Haaser, terzo con un distacco di trentotto centesimi.

Al termine della gara il bronzo olimpico di Milano Cortina commenta così il risultato: ” “E’ una sorpresa anche per me. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un’altra vittoria non me l’aspettavo. Le sensazioni erano molto strane sotto i piedi, con questa neve molto mossa. Io ho cercato di fare velocità, ma quando ho visto la luce verde al traguardo ho dovuto guardare due volte perché non riuscivo a crederci. Oggi ho passato Jansrud come numero di vittorie su questa pista: mi dispiace un po’ per lui, ma forse pensa di tornare a gareggiare“.

Il bilancio di un’annata straordinaria per tutta la squadra: “Quest’anno la squadra è stata davvero molto forte e questo fa piacere, perché ci sono tanti atleti che possono salire sul podio. Abbiamo poi Franzoni sul quale possiamo contare per vittorie e podi. Spero che tutti possiamo crescere ancora e diventare ancora più forti”.