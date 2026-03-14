Lisa Vittozzi festeggia la vittoria: “L’anno prossimo i Mondiali a Otepää, premesse interessanti…”

Lisa Vittozzi ha vinto l’inseguimento di Otepää, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 ha saputo imporsi sulle nevi estoni, nella specialità in cui si consacrò per l’eternità sportiva ad Anterselva un mese fa. Dopo il secondo posto nella sprint, l’azzurra ha fatto gara di testa e ha operato il vuoto quando è arrivato il momento delle serie in piedi al poligono, imponendosi in un contesto sferzato dal vento con un vantaggio di 26.2 secondi sulla finlandese Suvi Minkkinen.

La nostra portacolori ha conquistato la nona affermazione a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante, la quinta nella disciplina in cui vanta in bacheca la medaglia d’oro a cinque cerchi. Altro sorriso in una stagione superlativa, che domani proporrà la staffetta mista e la single mixed, per poi concludersi il prossimo fine settimana a Oslo con sprint, inseguimento e mass start in terra norvegese.

Lisa Vittozzi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Oggi c’erano condizioni molto difficili, ho provato a fare del mio meglio ed avere la pazienza per prendere tutti i bersagli. Con due errori sono riuscita comunque a vincere e devo dire che è stata un’ottima giornata. Otepää mi piace molto come contesto, un bel pubblico: l’anno prossimo qui si terranno i Campionati del Mondo e le premesse sono davvero interessanti, posso solo auspicarmi che ci siano condizioni più invernali”.