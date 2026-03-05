Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: Thomas Rettenegger guida il PCR a Lahti, italiani lontani
Penultimo appuntamento della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Massimo circuito internazionale che si è spostato in Finlandia, a Lahti, dove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round.
Al comando troviamo il miglior saltatore del lotto, l’austriaco Thomas Rettenegger che ha trovato un balzo di 129,5 metri (migliore distanza odierna) con 141,8 punti totali.
Gundersen classica oggi, con i distacchi reali. Il norvegese Einer Luraas Oftebro insegue a 21” di ritardo, mentre momentaneamente in terza posizione troviamo il giapponese Ryota Yamamoto. Tutto sotto controllo per Johannes Lamparter che si lancia verso la conquista della sfera di cristallo: il pettorale giallo è ottavo, due posizioni indietro rispetto a Jens Luraas Oftebro.
Tutti molto lontani gli italiani. Aaron Kostner è trentasettesimo a 3’33”, Domenico Mariotti trentanovesimo, Alessandro Pittin 43mo, Raffaele Buzzi 44mo, mentre è stato squalificato Iacopo Bortolas.