Cobolli-Kecmanovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli torna in campo dopo il trionfo di Acapulco. In Messico, il tennista romano ha espresso un livello molto alto e l’obiettivo è quello di replicare nel Masters1000 di Indian Wells. Dall’altra parte del campo ci sarà un avversario che l’azzurro ha affrontato proprio nel torneo messicano e sconfitto nel proprio percorso. Il riferimento è al serbo Miomir Kecmanovic.

Una sfida molto dura del “500” centroamericano in cui le grandi qualità di colpitore di Kecmanovic sono state disinnescate dal tennis eccezionale in difesa di Flavio. Servirà una prestazione su quella falsariga perchè il balcanico è in un momento in cui il suo gioco di grande impatto sta funzionando.

Cobolli cercherà, un po’ come ha fatto in Messico, di variare anche lo scambio e non limitarsi solo al braccio da ferro da fondo. La potenza del serbo è un fattore da considerare e, memore dell’incrocio recente, è verosimile pensare che il romano adotti una strategia di questo tipo.

La partita tra Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la prima prevista sul campo 6 e l’orario di inizio è fissato dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

COBOLLI-KECMANOVIC ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

Stadium 6 – ore 20:00

Flavio Cobolli ITA vs Miomir Kecmanovic SRB

Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Sloane Stephens USA / Donna Vekic CRO

Brandon Nakashima USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN vs Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN (Non prima 00:00)

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Zachary Svajda USA

PROGRAMMA COBOLLI-KECMANOVIC ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport