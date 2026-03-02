Weekend speciale per il tennis italiano: le vittorie di Darderi, Cobolli e Cinà certificano la profondità del movimento

Un fine settimana che sa di svolta per il tennis maschile italiano. Dopo un avvio di stagione povero di acuti — complice anche una versione meno scintillante del solito di Jannik Sinner — il movimento azzurro ha risposto con una prova di profondità e solidità. Perché se è vero che il numero uno resta il punto di riferimento tecnico e mediatico, è altrettanto evidente che oggi l’Ital-tennis non vive più di una sola stella.

Il segnale più forte è arrivato dal cemento messicano di ATP 500 Acapulco, dove Flavio Cobolli ha firmato l’impresa più significativa della carriera, superando in finale lo statunitense Frances Tiafoe. Un successo che vale doppio: per il prestigio del torneo e per il percorso di crescita che certifica. La progressione nel ranking racconta meglio di qualsiasi aggettivo l’ascesa del romano, classe 2002:

Marzo 2023: n.165 ATP;

Marzo 2024: n.62 ATP;

Marzo 2025: n.40 ATP;

Marzo 2026: n.15 ATP.

In tre anni Cobolli ha trasformato il potenziale in continuità, aggiungendo struttura fisica, maturità tattica e una gestione più lucida dei momenti chiave. Quello di Acapulco è il terzo titolo in carriera, il secondo in un “500” dopo il trionfo di Amburgo nel 2025 contro Andrey Rublev. La top-15 è ormai un dato acquisito; la top-10 non è più un’utopia ma un obiettivo dichiarato.

Se Cobolli rappresenta l’esplosione definitiva, Luciano Darderi incarna la conferma. Nell’ATP 250 di Santiago ha aggiunto un altro titolo al proprio palmarès, ribadendo un concetto chiaro: al netto di Sinner, è lui l’azzurro più vincente dal 2025 in avanti.

Cinque trofei ATP in poco più di un anno non sono un dettaglio, anche se maturati tutti sulla terra rossa e in tornei dal coefficiente tecnico non elevatissimo. Ma vincere resta un’arte complessa, indipendentemente dal contesto. E il dato più interessante riguarda l’evoluzione sul cemento: gli ottavi di finale agli Australian Open 2026 hanno dimostrato che l’italo-argentino non è più soltanto uno specialista del mattone tritato, ma un giocatore in grado di adattarsi e competere anche sulle superfici rapide.

Alle spalle dei big, cresce una nuova generazione che chiede spazio. Il nome da segnare è quello di Federico Cinà. Il siciliano, classe 2007, ha conquistato a Pune il primo titolo Challenger della carriera, alla quarta finale nel circuito cadetto. Un successo arrivato al termine di una battaglia contro il britannico Felix Gill, con cinque match point annullati prima di chiudere al tie-break.

Talento e colpi non sono mai stati in discussione; la novità è la tenuta mentale, la capacità di “sporcarsi” le mani nei passaggi più complessi del match. L’ingresso in top-200 (n.183 e numero uno al mondo tra gli Under19) è solo un primo traguardo simbolico. Se la crescita seguirà la stessa traiettoria mostrata negli ultimi mesi, il salto di livello potrebbe arrivare più in fretta del previsto.

I numeri raccontano un sistema solido: tre italiani in top-15 e quattro in top-25, tutti nati negli anni Duemila. Un dato che certifica non solo la qualità attuale, ma anche un margine di miglioramento ancora ampio. L’Italia del tennis non è più una realtà legata a un singolo fenomeno. Sinner resta il vertice, ma alle sue spalle si è formata una struttura competitiva che produce risultati su più superfici e in contesti diversi. È il segno di un movimento maturo, capace di reggere anche quando il suo leader attraversa una fase meno brillante. In altre parole: non c’è solo Sinner. E questo, per il tennis italiano, è forse il risultato più importante.