Classifica Parigi-Nizza 2026, terza tappa: Ayuso al comando, Vingegaard vicino
Juan Ayuso è balzato in testa alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 km su terreno pianeggiante vinta dalla INEOS Grenadiers. Lo spagnolo ha scalato cinque posizioni e ora primeggia con un vantaggio di due secondi sul francese Kevin Vauquelin e 3” sul britannico Oscar Onley.
Il danese Jonas Vingegaard, grande favorito per la vittoria finale, si trova a diciassette secondi dalla vetta. Il migliore italiano in classifica è Davide Piganzoli (a 17”, è compagno di squadra di Vingegaard), mentre Damiano Caruso si trova a 1’09” dalla vetta. Si preannuncia uno scossone al termine della quarta tappa, che prevede l’arrivo in salita a Uchon.
CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026 (dopo la terza tappa)
1 6 ▲5 Ayuso Juan Lidl – Trek 10 4″ 8:37:02
2 24 ▲22 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 0:02
3 63 ▲60 Onley Oscar INEOS Grenadiers 0:03
4 68 ▲64 Hoole Daan Decathlon CMA CGM Team 0:13
5 43 ▲38 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 0:17
6 51 ▲45 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
7 55 ▲48 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
8 29 ▲21 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 0:22
9 47 ▲38 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
10 3 ▼7 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 0:24
11 38 ▲27 Vacek Mathias Lidl – Trek ,,
12 32 ▲20 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 0:25
13 80 ▲67 Baudin Alex EF Education – EasyPost ,,
14 49 ▲35 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 0:27
15 5 ▼10 Aular Orluis Movistar Team 4″ 0:29
16 34 ▲18 Romeo Iván Movistar Team 0:30
17 58 ▲41 García Pierna Raúl Movistar Team 0:33
18 30 ▲12 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 0:39
19 33 ▲14 McNulty Brandon UAE Team Emirates – XRG ,,
20 53 ▲33 Costiou Ewen Groupama – FDJ United 0:43
21 62 ▲41 Gaudu David Groupama – FDJ United ,,
22 77 ▲55 Molard Rudy Groupama – FDJ United ,,
23 64 ▲41 Izagirre Ion Cofidis 0:44
24 78 ▲54 Rouland Louis Cofidis ,,
25 59 ▲34 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 0:51
26 40 ▲14 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 0:59
27 42 ▲15 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla ,,
28 8 ▼20 Godon Dorian INEOS Grenadiers 1:05
29 12 ▼17 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team ,,
30 31 ▲1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
31 35 ▲4 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
32 37 ▲5 Cras Steff Soudal Quick-Step ,,
33 72 ▲39 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
34 73 ▲39 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 1:06
35 57 ▲22 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 1:09
36 46 ▲10 Bernard Julien Lidl – Trek 1:10
37 54 ▲17 Træen Torstein Uno-X Mobility 1:11
38 87 ▲49 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
39 61 ▲22 De Gendt Aimé Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:13
40 74 ▲34 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
41 79 ▲38 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
42 28 ▼14 Tejada Harold XDS Astana Team 1:17
43 2 ▼41 Braet Vito Lotto Intermarché 12″ 1:20
44 7 ▼37 Pedersen Casper Soudal Quick-Step 4″ 1:24
45 41 ▼4 Stannard Robert Bahrain – Victorious 1:25
46 17 ▼29 Askey Lewis NSN Cycling Team 1:26
47 48 ▲1 Kämna Lennard Lidl – Trek 1:29
48 11 ▼37 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 1:33
49 45 ▼4 Debruyne Ramses Alpecin-Premier Tech ,,
50 56 ▲6 Marsman Tim Alpecin-Premier Tech ,,
51 16 ▼35 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 1:34
52 25 ▼27 Sheehan Riley NSN Cycling Team 1:35
53 44 ▼9 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 1:37
54 69 ▲15 Delbove Joris TotalEnergies 1:39
55 81 ▲26 Vercher Mattéo TotalEnergies ,,
56 91 ▲35 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 1:40
57 26 ▼31 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 1:41
58 85 ▲27 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:46
59 95 ▲36 Walker Max EF Education – EasyPost 1:49
60 36 ▼24 Geens Jonas Alpecin-Premier Tech 1:56
61 21 ▼40 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 1:58
62 4 ▼58 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 4″ 2:00
63 92 ▲29 Delettre Alexandre TotalEnergies 2:09
64 75 ▲11 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 2:23
65 39 ▼26 Milesi Lorenzo Movistar Team 2:30
66 83 ▲17 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2:44
67 23 ▼44 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 2:51
68 67 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 2:52
69 96 ▲27 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 2:57
70 1 ▼69 Lamperti Luke EF Education – EasyPost 12″ 3:09
71 86 ▲15 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,
72 50 ▼22 Van Boven Luca Lotto Intermarché 3:12
73 65 ▼8 Grignard Sébastien Lotto Intermarché ,,
74 20 ▼54 Coquard Bryan Cofidis 3:13
75 70 ▼5 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 3:19
76 60 ▼16 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 3:23
77 105 ▲28 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 3:27
78 90 ▲12 Haller Marco Tudor Pro Cycling Team 3:29
79 110 ▲31 Menten Milan INEOS Grenadiers 3:33
80 52 ▼28 Tarling Joshua Lotto Intermarché 3:34
81 99 ▲18 Frison Frederik Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:38
82 14 ▼68 Fredheim Stian Uno-X Mobility 3:43
83 93 ▲10 Fretin Milan Cofidis 3:47
84 66 ▼18 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 3:54
85 102 ▲17 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
86 106 ▲20 Thomas Benjamin Cofidis 3:56
87 9 ▼78 Turgis Anthony TotalEnergies 3:59
88 97 ▲9 Gradek Kamil Bahrain – Victorious 4:03
89 10 ▼79 Teunissen Mike XDS Astana Team 4:07
90 84 ▼6 De Vylder Lindsay Alpecin-Premier Tech 4:12
91 27 ▼64 Van Lerberghe Bert Soudal Quick-Step 4:15
92 88 ▼4 Dauphin Florian TotalEnergies 4:26
93 101 ▲8 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 4:27
94 89 ▼5 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 4:34
95 18 ▼77 van den Berg Marijn EF Education – EasyPost 4:35
96 112 ▲16 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 4:44
97 19 ▼78 Girmay Biniam NSN Cycling Team 4:45
98 104 ▲6 Le Berre Mathis TotalEnergies ,,
99 22 ▼77 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 4:53
100 109 ▲9 Van Asbroeck Tom NSN Cycling Team 5:08
101 98 ▼3 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 5:11
102 100 ▼2 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG ,,
103 129 ▲26 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 5:35
104 131 ▲27 Söderqvist Jakob Lidl – Trek 5:42
105 82 ▼23 van Bekkum Darren XDS Astana Team 5:49
106 94 ▼12 Dujardin Sandy TotalEnergies 5:55
107 116 ▲9 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 5:56
108 119 ▲11 Durbridge Luke Team Jayco AlUla 2″ 6:00
109 111 ▲2 van Uden Casper Team Picnic PostNL 6:02
110 127 ▲17 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team 6:20
111 13 ▼98 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 6:23
112 15 ▼97 Houcou Emmanuel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:31
113 113 – Giddings Joshua Lotto Intermarché 6:41
114 115 ▲1 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 6:47
115 108 ▼7 Skujiņš Toms Lidl – Trek 6:54
116 76 ▼40 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:58
117 120 ▲3 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 6:59
118 71 ▼47 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 7:05
119 132 ▲13 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 7:09
120 144 ▲24 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 7:22
121 107 ▼14 Bauhaus Phil Bahrain – Victorious 7:23
122 141 ▲19 Kirsch Alex Cofidis ,,
123 114 ▼9 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 7:28
124 139 ▲15 Bystrøm Sven Erik Uno-X Mobility 7:48
125 118 ▼7 Mezgec Luka Team Jayco AlUla 7:50
126 121 ▼5 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 6″ 7:51
127 135 ▲8 Bissegger Stefan Decathlon CMA CGM Team 8:00
128 122 ▼6 Kanter Max XDS Astana Team 10″ 8:04
129 125 ▼4 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team ,,
130 124 ▼6 Russo Clément Groupama – FDJ United 8:10
131 126 ▼5 Watson Samuel INEOS Grenadiers 8:15
132 136 ▲4 Roosen Timo Team Picnic PostNL 8:20
133 123 ▼10 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 8:22
134 149 ▲15 Castrillo Pablo Movistar Team 8:41
135 103 ▼32 Allegaert Piet Cofidis 8:49
136 117 ▼19 Hessmann Michel Movistar Team 9:28
137 130 ▼7 Louvel Matis NSN Cycling Team 9:31
138 138 – Jacobs Johan Groupama – FDJ United 9:42
139 143 ▲4 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 9:45
140 133 ▼7 Arndt Nikias Bahrain – Victorious 9:47
141 128 ▼13 Blume Levy William Uno-X Mobility 10:37
142 140 ▼2 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 10:38
143 134 ▼9 Kelemen Petr Tudor Pro Cycling Team 10:42
144 148 ▲4 van Sintmaartensdijk Roel Lotto Intermarché 11:14
145 142 ▼3 Dehairs Simon Alpecin-Premier Tech 11:27
146 145 ▼1 Bol Cees Decathlon CMA CGM Team 11:50
147 137 ▼10 Conci Nicola XDS Astana Team 12:35
148 147 ▼1 Herregodts Rune UAE Team Emirates – XRG 13:07
149 153 ▲4 Naberman Tim Team Picnic PostNL 14:51
150 151 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 14:58
151 152 ▲1 Boivin Guillaume NSN Cycling Team ,,
152 150 ▼2 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike 15:54