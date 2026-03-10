Parigi-Nizza 2026, la INEOS trionfa nella cronosquadre. Ayuso nuovo leader, Vingegaard si difende

La INEOS Grenardiers vince l’attesa cronosquadra della terza tappa della Parigi-Nizza 2026. La formazione britannica con capitano Oscar Onley, ma con presenti anche possibili uomini di classifica come lo spagnolo Carlos Rodriguez ed il francese Kevin Vauquelin ha chiuso con il tempo di 26’40”16 con una velocità media di 52,757 km/h, terminando al primo posto sul traguardo di Pouilly-sur-Loire dopo i 23,5 km con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire.

Ci si aspettava soprattutto un duello tra la Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard e la Lidl-Trek di Juan Ayuso, ma solo quest’ultima non ha veramente deluso le aspettative, terminando al secondo posto ad appena due secondi dalla INEOS. Ayuso e compagni sono andati veramente molto forte nel finale recuperando ben dieci secondi rispetto all’intermedio di Saint-Laurent-l’Abbaye, ma alla fine la INEOS è riuscita comunque ad avere la meglio.

Terzo posto la Decathlon CMA CGM Team di Daan Hoole e Stefan Bisseger, che ha concluso ad undici secondi dalla vetta. Solamente quarta a quindici secondi la Visma di Vingegaard, ma con presenti anche corridori del calibro di Edoardo Affini, Bruno Armirail e Victor Campanaerts. Quinta posizione per la Red Bull – BORA – hansgrohe (+0.20) davanti ad EF Education – EasyPost (+0.23), Movistar Team (+0.28) ed una deludentissima UAE Team Emirates – XRG, che ha terminato addirittura ottava a 37 secondi.

In classifica generale Juan Ayuso passa in testa e si prende la maglia di leader. Lo spagnolo ora ha due secondi di vantaggio su Kevin Vauquelin e tre su Oscar Onley. Jonas Vingegaard è al momento settimo a diciassette secondi appena dietro a Davide Piganzoli, che è il migliore degli italiani al momento in classifica.