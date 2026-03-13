Classifica Parigi-Nizza 2026, sesta tappa: Vingegaard in controllo, lotta aperta per il podio

Giornata di transizione per gli uomini di classifica alla Parigi-Nizza 2026, che ha visto lo svolgimento di una sesta tappa abbastanza impegnativa ma a conti fatti non selettiva per quanto riguarda i big. La vittoria parziale è andata al colombiano Harold Tejada sul traguardo di Apt, precedendo di 6″ un folto gruppo inseguitore in cui erano presenti tutti i migliori.

Nessun problema dunque per Jonas Vingegaard, che conserva agevolmente la leadership della generale dopo aver dimostrato la sua netta superiorità in salita ottenendo due successi di tappa consecutivi. Il danese della Visma-Lease a Bike difende dunque la maglia gialla a due giorni dalla fine della corsa con un margine di 3’22” sul colombiano Daniel Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 5’50” sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post).

Di seguito la graduatoria generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della sesta tappa.

CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026

1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 21:16:50

2 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 3:22

3 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 5:50

4 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 6:09

5 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 7:37

6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 8:15

7 Izagirre Ion Cofidis 9:02

8 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:06

9 Baudin Alex EF Education – EasyPost 10:16

10 Tejada Harold XDS Astana Team 11:27

11 Paret-Peintre Valentin TotalEnergies 12:08

12 Vercher Mattéo Soudal Quick-Step 19:09

13 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20:30

14 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 23:42

15 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 23:53

16 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 26:55

17 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 28:06

18 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 30:35

19 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 30:50

20 Delbove Joris TotalEnergies 32:27

21 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 33:49

22 Van Asbroeck Tom NSN Cycling Team 36:15

23 Vacek Mathias Lidl – Trek 36:36

24 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 36:50

25 Delettre Alexandre TotalEnergies 37:02

26 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 37:10

27 Tarling Joshua INEOS Grenadiers 37:10

28 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 38:46

29 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 39:08

30 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 39:13

31 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 40:54

32 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 41:07

33 Dujardin Sandy TotalEnergies 41:23

34 Godon Dorian INEOS Grenadiers 41:31

35 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 41:52

36 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 42:07

37 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 42:08

38 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 42:17

39 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 42:36

40 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 42:41