Charles Leclerc regala spettacolo a Suzuka e via radio arriva un colorito ‘attestato di stima’

Uno show firmato Charles Leclerc. Il monegasco era uscito dall’abitacolo della sua Ferrati piuttosto frustrato ieri per quanto le qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, avessero detto. Il differenziale sconsolante in rettilineo rispetto alla Mercedes e l’impotenza rispetto ai rivali erano stati elementi che avevano fatto perdere le staffe al monegasco.

Uno sfogo via radio contro il nuovo regolamento in F1 volto a “tarpare” le ali ai piloti, a detta di Leclerc. Non certo l’unico tra i racing driver a far presente questo punto di vista. Tuttavia, nella domenica di gara giapponese tutto si è messo nel cassetto per provare ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Ed ecco che, nonostante la sfortuna di una Safety Car entrata beffardamente un giro dopo la sosta ai box, Charles ha saputo ricostruire la sua gara, regalando spettacolo ai tifosi nipponici e al pubblico a casa, con sorpassi da urlo ai danni di Lewis Hamilton (team-mate) e della W17 di George Russell.

Nonostante il vantaggio tecnico evidente per il britannico, il pilota del Principato ha risposto colpo su colpo e al termine della gara, conclusa sul terzo gradino del podio alle spalle di Kimi Antonelli (Mercedes) e di Oscar Piastri (McLaren). Per questo, è arrivato un attestato di stima piuttosto particolare da parte dell’ingegnere di pista della Rossa, Bryan Bozzi, travolto dall’euforia. “Hai due palle d’acciaio, Charles!“. Un riconoscimento spontaneo e colorito, perfetto per celebrare una performance che resterà nei ricordi degli appassionati.