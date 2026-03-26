Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma presto arriveranno aggiornamenti”

Alla vigilia del weekend di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc traccia un quadro lucido delle ambizioni e delle difficoltà della Ferrari, chiamata a inseguire una Mercedes apparsa fin qui particolarmente competitiva.

Il monegasco invita alla cautela, sottolineando come le prime indicazioni concrete arriveranno solo dopo aver visto i valori in pista: “Penso che dopo la prima sessione di prove libere sapremo a che punto siamo rispetto alla Mercedes. Aspettiamo e vediamo, saranno forti sul rettilineo ma il circuito è tortuoso nei primi due settori…“.

Il tema dello sviluppo resta centrale nell’analisi di Leclerc, che riconosce il buon punto di partenza della Ferrari ma anche il gap da colmare: “Come dicono tutti, in questo campionato è tutta una questione di sviluppo. Per ora siamo in una posizione discreta, vogliamo vincere le gare ma sembra difficile perché la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello. So che arriveranno presto degli aggiornamenti. La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, dobbiamo concentrarci su noi stessi“.

Nonostante le difficoltà, il pilota non esclude la possibilità di ribaltare gli equilibri nel corso della stagione, pur consapevole della portata della sfida: “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi penso che sia possibile battere la Mercedes, ma è una sfida enorme. L’ottimizzazione della power unit è probabilmente la differenza più grande tra noi e loro“.

Infine, uno sguardo alla prestazione sul giro secco, dove Charles intravede margini di miglioramento senza aspettarsi rivoluzioni immediate: “Non sarà un game changer, ho mie idee su cosa si potrebbe cambiare per farci guidare meglio in qualifica“.