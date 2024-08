Badminton, Carolina Marin si ritira dal torneo dopo l’infortunio: Tunjung bronzo senza giocare

Oltre il danno la beffa. La spagnola Carolina Marin non potrà giocarsi nemmeno le residue speranze di medaglia nel torneo singolare femminile di badminton: la campionessa di Rio de Janeiro 2016, ritiratasi durante la semifinale per un problema al ginocchio, non sarà in campo contro l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung, che domani salirà sul podio senza giocare.

La giocatrice spagnola era avanti contro la cinese Bing Jiao He, dopo aver vinto il primo gioco per 21-14 e aver instradato la seconda partita dalla sua parte. Ma poi un atterraggio scomposto sul ginocchio destro dopo uno smash, seguito da un inequivocabile grido di dolore, ha fatto calare il gelo nell’impianto della Porte de la Chapelle Arena.

Una grande sfortuna per Carolina Marin, che ha già dovuto fare i conti con problemi al ginocchio in passato. Nel 2021 infatti non riuscì a difendere il titolo a cinque cerchi conquistato nel 2016 per la lesione del crociato anteriore e dei menischi del ginocchio sinistro. Problemi arrivati dopo una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro patita nel 2019.

Evidente che il problema patito in campo poco fa non deve essere di poco conto, tanto da costringerla al ritiro, consegnando a Tunjung la medaglia di bronzo senza versare una goccia di sudore. A rivelarlo è l’autorevole account ‘Badminton Talk‘.