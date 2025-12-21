Finals Badminton Hangzhou, dominio della Corea con tre titoli su cinque

Siamo giunti al momento della verità. Si torna in campo per l’ultima giornata: si decidono i vincitori delle varie categorie. Le Finals di badminton, competizione che si è svolta ad Hangzhou, in Cina, si concludono con il dominio della Corea che porta a casa tre titoli sui cinque messi in palio.

La coppia cinese Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, titolare della testa di serie numero due, si aggiudica il titolo di doppio misto superando in finale il tandem composto dai connazionali Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin con il punteggio di 21-12 21-17 in quarantacinque minuti di gioco.

Nel doppio femminile le coreane Baek Ha Na/Lee So Hee vincono il titolo regolando in finale il duo giapponese Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 21-17 21-11 al termine di una sfida di un’ora e nove minuti. La finale del singolare femminile riserva la partita più combattuta di giornata. La coreana An Se Young piega la cinese Wang Zhi Yi 21-13 18-21 21-10 in un’ora e trentasei minuti.

Nella sfida che assegna il titolo del singolare maschile il francese Christo Popov esce prepotentemente alla distanza e stronca la resistenza del cinese Shi Yu Qi 21-19 21-9 in quarantacinque minuti. Il doppio maschile completa il tris di titoli vinti dalla formazione coreana. La coppia Kim Won Ho/Seo Seung Jae supera i cinesi Liang Wei Keng/Wang Chang 21-18 21-14 in quaranta minuti.