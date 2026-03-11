Lotta, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha approvato i criteri di qualificazione della lotta verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, confermando le categorie di peso già viste nella precedente edizione. Gli eventi con in palio le medaglie saranno dunque 6 nella lotta libera (57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg) e 6 nella greco-romana (60 kg, 67 kg, 77, 87, 97, 130 kg) per gli uomini, mentre in campo femminile sono previste solo 6 categorie di lotta libera (50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg).

Proprio come a Parigi 2024 saranno 288 le quote riservate alla lotta (192 uomini e 96 donne), con 16 atleti in gara per ogni categoria di peso. Ricordiamo che un Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo un singolo rappresentante in ciascuna categoria. Da segnalare inoltre che non sono stati assegnati pass automatici agli Stati Uniti d’America (Paese ospitante), che dovranno quindi ottenere il maggior numero possibile di pass tramite il normale processo di selezione.

Il primo evento di qualificazione diretta sarà il Campionato del Mondo in programma a Las Vegas tra l’11 ed il 19 settembre 2027, in cui i quattro medagliati di ogni categoria (per un totale di 72 lottatori) otterranno la quota non nominale per i Giochi. Una grande novità rispetto al passato è legata poi alla distribuzione di 54 carte olimpiche in base al ranking mondiale (verranno premiati i migliori tre per categoria non ancora qualificati dopo la rassegna iridata) che prenderà in considerazione i seguenti eventi: nel 2027 i Campionati Continentali, tre tappe Ranking Series ed i Mondiali; nei primi mesi del 2028 una tappa Ranking Series ed i Campionati Continentali.

La terza fase prevede successivamente l’assegnazione di 144 slot complessivi in occasione dei quattro tornei di qualificazione olimpica su scala continentale (si qualificheranno i primi due per categoria di peso) in programma nella primavera del 2028, mentre l’ultima chance di staccare il ticket per le Olimpiadi di Los Angeles sarà il torneo globale di qualificazione a cinque cerchi che metterà in palio un solo pass per categoria.