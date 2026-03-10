Sollevamento pesi, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha ufficializzato il sistema di qualificazione del sollevamento pesi verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La Federazione Internazionale è riuscita nell’intento di aumentare il numero di eventi con in palio le medaglie, passando dalle dieci categorie di Parigi 2024 alle dodici che vedremo negli States tra due anni, senza però un contestuale innalzamento delle quote a disposizione, che rimarranno 120 (60 donne e 60 uomini).

Le nuove categorie di peso presenti nel programma olimpico saranno le seguenti: 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg, +110 kg al maschile e 53 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg in campo femminile. Prevista la partecipazione in ogni gara di dieci atleti, con al massimo un rappresentante per ciascun Paese. Nel complesso un Comitato Olimpico Nazionale dovrà rispettare il limite di 6 quote totali (3 per genere) a disposizione per la rassegna a cinque cerchi, che possono diventare 7 o anche 8 grazie ai due slot aggiuntivi riservati alla miglior donna e al miglior uomo in assoluto del periodo di qualificazione tra tutte le categorie in base all’IWF Formula (un sistema di calcolo ponderato per confrontare le prestazioni di atleti dal peso corporeo differente).

Qualificazioni che andranno in scena dal 27 luglio 2026 al 7 maggio 2028 e saranno suddivise in due cicli, con il ranking olimpico che verrà stilato sommando le tre misure più elevate registrate nel primo periodo (tra Mondiali 2026, tre eventi IWF ancora da definire, i Campionati Continentali 2027 ed i Mondiali 2027) ed i due migliori risultati del secondo periodo (tra due eventi IWF ancora da stabilire, i Campionati Continentali 2028 ed i Mondiali 2028).

In base all’OQR (Olympic Qualification Ranking) verranno assegnati 8 pass per categoria di peso, rispettando però sempre la limitazione di un solo rappresentante per Nazione in un determinato evento, per un totale di 96 atleti qualificati. Ricordiamo che, se un Paese dovesse ritrovarsi con più di 3 atleti per sesso (o 4, nel caso in cui avessero la quota extra per il Best Man Lifter o la Best Woman Lifter) qualificati in categorie diverse, allora sarà costretto a fare delle scelte rinunciando ad almeno una quota. Le decisioni di ogni singolo Comitato Olimpico Nazionale provocheranno dunque a cascata dei ripescaggi, sempre tenendo in considerazione la graduatoria dell’OQR nelle varie categorie. Per rispettare il più possibile la rappresentanza continentale, sono previsti inoltre 12 posti da assegnare premiando in ogni categoria il miglior atleta in classifica di un Continente non ancora rappresentato tramite la prima fase di selezione.

Gli Stati Uniti d’America, in qualità di Paese ospitante della manifestazione, prenderanno parte come tutti gli altri al processo di qualificazione ma avranno in ogni caso la certezza di schierare (almeno) 3 donne e 3 uomini. Come nella precedente edizione di Parigi 2024, verranno infine distribuiti 6 slot tramite l’assegnazione di wild card ai Paesi più piccoli (Universality Places).