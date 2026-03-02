Seguici su
BaseballSport in tv

Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Giappone
Giappone / LaPresse

Dopo tre anni, ritorna il World Baseball Classic. Lo fa viaggiando tra San Juan, Tokyo, Miami e Houston, le quattro sedi designate per l’edizione 2026 dell’evento che racchiude il meglio di larga parte dei giocatori MLB, che per l’occasione spesso vestono anche maglie di differenti selezioni nazionali.

L’Italia è inserita nel girone B, quello di Houston, in cui si accompagna a USA, Messico, Gran Bretagna e Brasile. L’obiettivo è quello di provare a raggiungere nuovamente i quarti di finale, già toccati nel 2023. Sarà un’edizione come di consueto ben più che ricca di grandi stelle, che hanno scaldato o stanno scaldando i motori nelle varie sfide amichevoli che precedono il debutto. Detentore il Giappone, con Shohei Ohtani che nel 2023 fu nominato MVP sulla strada del diventare uno degli uomini simbolo del baseball di tutti i tempi.

Il World Baseball Classic 2026 si giocherà a partire dalla mattina italiana di giovedì 5 marzo e terminerà quando da noi sarà già mercoledì 18 marzo. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now; su tutti questi canali andranno in onda anche le fasi decisive. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live dei match azzurri.

CALENDARIO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone A (San Juan, Porto Rico)

Venerdì 6 marzo
Ore 17:00 Panama-Cuba

Sabato 7 marzo
Ore 0:00 Colombia-Porto Rico
Ore 17:00 Canada-Colombia

Domenica 8 marzo
Ore 0:00 Porto Rico-Panama
Ore 17:00 Cuba-Colombia

Lunedì 9 marzo
Ore 0:00 Panama-Canada
Ore 17:00 Colombia-Panama

Martedì 10 marzo
Ore 0:00 Cuba-Porto Rico

Mercoledì 11 marzo
Ore 0:00 Canada-Porto Rico
Ore 20:00 Canada-Cuba

Girone B (Houston, USA)

Venerdì 6 marzo
Ore 19:00 Gran Bretagna-Messico

Sabato 7 marzo
Ore 2:00 Brasile-USA
Ore 19:00 Italia-Brasile

Domenica 8 marzo
Ore 2:00 USA-Gran Bretagna
Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna

Lunedì 9 marzo
Ore 1:00 Messico-Brasile
Ore 18:00 Gran Bretagna-Brasile

Martedì 10 marzo
Ore 1:00 USA-Messico

Mercoledì 11 marzo
Ore 2:00 USA-Italia

Giovedì 12 marzo
Ore 0:00 Messico-Italia

Girone C (Tokyo, Giappone)

Giovedì 5 marzo
Ore 4:00 Australia-Cina Taipei
Ore 11:00 Corea del Sud-Cechia

Venerdì 6 marzo
Ore 4:00 Cechia-Australia
Ore 11:00 Cina Taipei-Giappone

Sabato 7 marzo
Ore 4:00 Cechia-Cina Taipei
Ore 11:00 Giappone-Corea del Sud

Domenica 8 marzo
Ore 4:00 Corea del Sud-Cina Taipei
Ore 11:00 Giappone-Australia

Lunedì 9 marzo
Ore 11:00 Corea del Sud-Australia

Martedì 10 marzo
Ore 11:00 Cechia-Giappone

Girone D (Miami, USA)

Venerdì 6 marzo
Ore 18:00 Venezuela-Paesi Bassi

Sabato 7 marzo
Ore 1:00 Repubblica Dominicana-Nicaragua
Ore 18:00 Paesi Bassi-Nicaragua

Domenica 8 marzo
Ore 1:00 Venezuela-Israele
Ore 17:00 Repubblica Dominicana-Paesi Bassi

Lunedì 9 marzo
Ore 0:00 Israele-Nicaragua
Ore 17:00 Israele-Repubblica Dominicana

Martedì 10 marzo
Ore 0:00 Nicaragua-Venezuela

Mercoledì 11 marzo
Ore 0:00 Paesi Bassi-Israele

Giovedì 12 marzo
Ore 1:00 Venezuela-Repubblica Dominicana

Quarti di finale

Venerdì 13 marzo
Ore 23:30 Seconda gir. C-Prima gir. D (Quarto 1) – Miami

Sabato 14 marzo
Ore 1:00 Seconda gir. A-Prima gir. A (Quarto 2) – Houston
Ore 20:00 Seconda gir. B-Prima gir. B (Quarto 3) – Houston

Domenica 15 marzo
Ore 2:00 Seconda gir. D-Prima gir. C (Quarto 4) – Miami

Semifinali

Lunedì 16 marzo
Ore 1:00 Prima semifinale (Vincente Quarto 1-Vincente Quarto 2) – Miami

Martedì 17 marzo
Ore 1:00 Seconda semifinale (Vincente Quarto 3-Vincente Quarto 4) – Miami

Finale

Mercoledì 18 marzo
Ore 1:00 Finale – Miami

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (partite Italia e fasi finali)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)

