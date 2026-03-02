Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale

Dopo tre anni, ritorna il World Baseball Classic. Lo fa viaggiando tra San Juan, Tokyo, Miami e Houston, le quattro sedi designate per l’edizione 2026 dell’evento che racchiude il meglio di larga parte dei giocatori MLB, che per l’occasione spesso vestono anche maglie di differenti selezioni nazionali.

L’Italia è inserita nel girone B, quello di Houston, in cui si accompagna a USA, Messico, Gran Bretagna e Brasile. L’obiettivo è quello di provare a raggiungere nuovamente i quarti di finale, già toccati nel 2023. Sarà un’edizione come di consueto ben più che ricca di grandi stelle, che hanno scaldato o stanno scaldando i motori nelle varie sfide amichevoli che precedono il debutto. Detentore il Giappone, con Shohei Ohtani che nel 2023 fu nominato MVP sulla strada del diventare uno degli uomini simbolo del baseball di tutti i tempi.

Il World Baseball Classic 2026 si giocherà a partire dalla mattina italiana di giovedì 5 marzo e terminerà quando da noi sarà già mercoledì 18 marzo. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now; su tutti questi canali andranno in onda anche le fasi decisive. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live dei match azzurri.

CALENDARIO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone A (San Juan, Porto Rico)

Venerdì 6 marzo

Ore 17:00 Panama-Cuba

Sabato 7 marzo

Ore 0:00 Colombia-Porto Rico

Ore 17:00 Canada-Colombia

Domenica 8 marzo

Ore 0:00 Porto Rico-Panama

Ore 17:00 Cuba-Colombia

Lunedì 9 marzo

Ore 0:00 Panama-Canada

Ore 17:00 Colombia-Panama

Martedì 10 marzo

Ore 0:00 Cuba-Porto Rico

Mercoledì 11 marzo

Ore 0:00 Canada-Porto Rico

Ore 20:00 Canada-Cuba

Girone B (Houston, USA)

Venerdì 6 marzo

Ore 19:00 Gran Bretagna-Messico

Sabato 7 marzo

Ore 2:00 Brasile-USA

Ore 19:00 Italia-Brasile

Domenica 8 marzo

Ore 2:00 USA-Gran Bretagna

Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna

Lunedì 9 marzo

Ore 1:00 Messico-Brasile

Ore 18:00 Gran Bretagna-Brasile

Martedì 10 marzo

Ore 1:00 USA-Messico

Mercoledì 11 marzo

Ore 2:00 USA-Italia

Giovedì 12 marzo

Ore 0:00 Messico-Italia

Girone C (Tokyo, Giappone)

Giovedì 5 marzo

Ore 4:00 Australia-Cina Taipei

Ore 11:00 Corea del Sud-Cechia

Venerdì 6 marzo

Ore 4:00 Cechia-Australia

Ore 11:00 Cina Taipei-Giappone

Sabato 7 marzo

Ore 4:00 Cechia-Cina Taipei

Ore 11:00 Giappone-Corea del Sud

Domenica 8 marzo

Ore 4:00 Corea del Sud-Cina Taipei

Ore 11:00 Giappone-Australia

Lunedì 9 marzo

Ore 11:00 Corea del Sud-Australia

Martedì 10 marzo

Ore 11:00 Cechia-Giappone

Girone D (Miami, USA)

Venerdì 6 marzo

Ore 18:00 Venezuela-Paesi Bassi

Sabato 7 marzo

Ore 1:00 Repubblica Dominicana-Nicaragua

Ore 18:00 Paesi Bassi-Nicaragua

Domenica 8 marzo

Ore 1:00 Venezuela-Israele

Ore 17:00 Repubblica Dominicana-Paesi Bassi

Lunedì 9 marzo

Ore 0:00 Israele-Nicaragua

Ore 17:00 Israele-Repubblica Dominicana

Martedì 10 marzo

Ore 0:00 Nicaragua-Venezuela

Mercoledì 11 marzo

Ore 0:00 Paesi Bassi-Israele

Giovedì 12 marzo

Ore 1:00 Venezuela-Repubblica Dominicana

Quarti di finale

Venerdì 13 marzo

Ore 23:30 Seconda gir. C-Prima gir. D (Quarto 1) – Miami

Sabato 14 marzo

Ore 1:00 Seconda gir. A-Prima gir. A (Quarto 2) – Houston

Ore 20:00 Seconda gir. B-Prima gir. B (Quarto 3) – Houston

Domenica 15 marzo

Ore 2:00 Seconda gir. D-Prima gir. C (Quarto 4) – Miami

Semifinali

Lunedì 16 marzo

Ore 1:00 Prima semifinale (Vincente Quarto 1-Vincente Quarto 2) – Miami

Martedì 17 marzo

Ore 1:00 Seconda semifinale (Vincente Quarto 3-Vincente Quarto 4) – Miami

Finale

Mercoledì 18 marzo

Ore 1:00 Finale – Miami

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (partite Italia e fasi finali)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)