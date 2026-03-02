BaseballSport in tv
Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale
Dopo tre anni, ritorna il World Baseball Classic. Lo fa viaggiando tra San Juan, Tokyo, Miami e Houston, le quattro sedi designate per l’edizione 2026 dell’evento che racchiude il meglio di larga parte dei giocatori MLB, che per l’occasione spesso vestono anche maglie di differenti selezioni nazionali.
L’Italia è inserita nel girone B, quello di Houston, in cui si accompagna a USA, Messico, Gran Bretagna e Brasile. L’obiettivo è quello di provare a raggiungere nuovamente i quarti di finale, già toccati nel 2023. Sarà un’edizione come di consueto ben più che ricca di grandi stelle, che hanno scaldato o stanno scaldando i motori nelle varie sfide amichevoli che precedono il debutto. Detentore il Giappone, con Shohei Ohtani che nel 2023 fu nominato MVP sulla strada del diventare uno degli uomini simbolo del baseball di tutti i tempi.
Il World Baseball Classic 2026 si giocherà a partire dalla mattina italiana di giovedì 5 marzo e terminerà quando da noi sarà già mercoledì 18 marzo. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now; su tutti questi canali andranno in onda anche le fasi decisive. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live dei match azzurri.
CALENDARIO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026
Girone A (San Juan, Porto Rico)
Venerdì 6 marzo
Ore 17:00 Panama-Cuba
Sabato 7 marzo
Ore 0:00 Colombia-Porto Rico
Ore 17:00 Canada-Colombia
Domenica 8 marzo
Ore 0:00 Porto Rico-Panama
Ore 17:00 Cuba-Colombia
Lunedì 9 marzo
Ore 0:00 Panama-Canada
Ore 17:00 Colombia-Panama
Martedì 10 marzo
Ore 0:00 Cuba-Porto Rico
Mercoledì 11 marzo
Ore 0:00 Canada-Porto Rico
Ore 20:00 Canada-Cuba
Girone B (Houston, USA)
Venerdì 6 marzo
Ore 19:00 Gran Bretagna-Messico
Sabato 7 marzo
Ore 2:00 Brasile-USA
Ore 19:00 Italia-Brasile
Domenica 8 marzo
Ore 2:00 USA-Gran Bretagna
Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna
Lunedì 9 marzo
Ore 1:00 Messico-Brasile
Ore 18:00 Gran Bretagna-Brasile
Martedì 10 marzo
Ore 1:00 USA-Messico
Mercoledì 11 marzo
Ore 2:00 USA-Italia
Giovedì 12 marzo
Ore 0:00 Messico-Italia
Girone C (Tokyo, Giappone)
Giovedì 5 marzo
Ore 4:00 Australia-Cina Taipei
Ore 11:00 Corea del Sud-Cechia
Venerdì 6 marzo
Ore 4:00 Cechia-Australia
Ore 11:00 Cina Taipei-Giappone
Sabato 7 marzo
Ore 4:00 Cechia-Cina Taipei
Ore 11:00 Giappone-Corea del Sud
Domenica 8 marzo
Ore 4:00 Corea del Sud-Cina Taipei
Ore 11:00 Giappone-Australia
Lunedì 9 marzo
Ore 11:00 Corea del Sud-Australia
Martedì 10 marzo
Ore 11:00 Cechia-Giappone
Girone D (Miami, USA)
Venerdì 6 marzo
Ore 18:00 Venezuela-Paesi Bassi
Sabato 7 marzo
Ore 1:00 Repubblica Dominicana-Nicaragua
Ore 18:00 Paesi Bassi-Nicaragua
Domenica 8 marzo
Ore 1:00 Venezuela-Israele
Ore 17:00 Repubblica Dominicana-Paesi Bassi
Lunedì 9 marzo
Ore 0:00 Israele-Nicaragua
Ore 17:00 Israele-Repubblica Dominicana
Martedì 10 marzo
Ore 0:00 Nicaragua-Venezuela
Mercoledì 11 marzo
Ore 0:00 Paesi Bassi-Israele
Giovedì 12 marzo
Ore 1:00 Venezuela-Repubblica Dominicana
Quarti di finale
Venerdì 13 marzo
Ore 23:30 Seconda gir. C-Prima gir. D (Quarto 1) – Miami
Sabato 14 marzo
Ore 1:00 Seconda gir. A-Prima gir. A (Quarto 2) – Houston
Ore 20:00 Seconda gir. B-Prima gir. B (Quarto 3) – Houston
Domenica 15 marzo
Ore 2:00 Seconda gir. D-Prima gir. C (Quarto 4) – Miami
Semifinali
Lunedì 16 marzo
Ore 1:00 Prima semifinale (Vincente Quarto 1-Vincente Quarto 2) – Miami
Martedì 17 marzo
Ore 1:00 Seconda semifinale (Vincente Quarto 3-Vincente Quarto 4) – Miami
Finale
Mercoledì 18 marzo
Ore 1:00 Finale – Miami
PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (partite Italia e fasi finali)
Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)
Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)