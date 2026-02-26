Seguici su
Nuova puntata di Strike Zone, condotta da Michele Cassano e Federico Rossini, con ospite uno dei protagonisti del baseball italiano: Gabriele Quattrini.

Marchigiano, classe 1996, Quattrini fa parte del reparto lanciatori della Nazionale italiana ed è alla sua prima partecipazione al World Baseball Classic, il torneo più prestigioso a livello mondiale per nazionali.

Reduce dal secondo posto agli ultimi Europei con l’Italia guidata da Francisco Cervelli, il pitcher azzurro è stato uno dei punti di riferimento del gruppo e ora si prepara a vivere un’esperienza unica direttamente dagli Stati Uniti, a meno di dieci giorni dal debutto nella competizione planetaria.

In questa intervista esclusiva, Quattrini analizza:

⚾ Le ambizioni dell’Italia al World Baseball Classic
🔥 Le squadre favorite e le possibili sorprese
🎯 I suoi obiettivi personali nel torneo
🇮🇹 Il percorso di crescita della Nazionale azzurra
🏅 Lo sguardo già rivolto alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Un approfondimento tecnico e motivazionale per capire dove può arrivare l’Italia nel baseball mondiale e quale sarà il ruolo di Quattrini nel torneo.

