Nuova puntata di Strike Zone, condotta da Michele Cassano e Federico Rossini, con ospite uno dei protagonisti del baseball italiano: Gabriele Quattrini.

Marchigiano, classe 1996, Quattrini fa parte del reparto lanciatori della Nazionale italiana ed è alla sua prima partecipazione al World Baseball Classic, il torneo più prestigioso a livello mondiale per nazionali.

Reduce dal secondo posto agli ultimi Europei con l’Italia guidata da Francisco Cervelli, il pitcher azzurro è stato uno dei punti di riferimento del gruppo e ora si prepara a vivere un’esperienza unica direttamente dagli Stati Uniti, a meno di dieci giorni dal debutto nella competizione planetaria.

In questa intervista esclusiva, Quattrini analizza:

⚾ Le ambizioni dell’Italia al World Baseball Classic

🔥 Le squadre favorite e le possibili sorprese

🎯 I suoi obiettivi personali nel torneo

🇮🇹 Il percorso di crescita della Nazionale azzurra

🏅 Lo sguardo già rivolto alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Un approfondimento tecnico e motivazionale per capire dove può arrivare l’Italia nel baseball mondiale e quale sarà il ruolo di Quattrini nel torneo.

👉 Iscriviti al canale per non perdere tutte le interviste di Strike Zone e lascia un commento: fin dove può spingersi l’Italia al World Baseball Classic?

#GabrieleQuattrini

#StrikeZone

#WorldBaseballClassic

#BaseballItalia

#NazionaleItaliana

#FranciscoCervelli

#LosAngeles2028

#Baseball

#SportItaliano

#MLB