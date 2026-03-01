Baseball, Giaconino Lasaracina vola in America! Accordo storico con una franchigia MLB

A meno di una settimana dal debutto dell’Italia nel World Baseball Classic 2026, che si svolgerà sabato 7 marzo contro il Brasile a Houston, arriva una bella notizia per il movimento azzurro del batti e corri. Giaconino Lasaracina, stella della Nazionale italiana, ha infatti firmato un contratto con i Toronto Blue Jays, franchigia di MLB che disputava pochi mesi fa la serie finale delle World Series (persa poi 4-3 contro i Los Angeles Dodgers).

Il battitore classe 2003, reduce da un notevole percorso di crescita nelle ultime stagioni con il Collecchio e a livello internazionale con la maglia azzurra, ha cominciato l’anno con una serie di ottime prestazioni nelle recenti amichevoli contro le squadre di Minor League dei New York Yankees e contro i Paesi Bassi, accendendo l’interesse di alcune formazioni americane.

“Le mie emozioni sono grandissime perché ho lavorato tanto per raggiungere questo risultato. Se due anni fa mi avessi detto che sarebbe successo questo ti avrei detto che eri pazzo. Sono molto contento di questo traguardo. Il mio pensiero è quello di continuare a lavorare forte per diventare un migliore battitore e ricevitore rispetto a quello che sono ora e arrivare presto lassù, in MLB“, le parole di Lasaracina dopo la firma.

Il giocatore, che ha svolto le visite mediche di rito e siglato l’accordo con i Blue Jays a Dunedin (in Florida), quartier generale della compagine canadese durante il periodo di Spring Training, raggiunge così Giacomo Taschin come secondo italiano all’interno della franchigia dei Toronto Blue Jays.