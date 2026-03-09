Calendario Coppa del Mondo biathlon Otepää 2026: programma, orari, tv, streaming

Nel fine settimana tra giovedì 12 e domenica 15 marzo si disputerà l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää, in Estonia, saranno in programma le sprint giovedì 12 e venerdì 13, le pursuit sabato 14 e le staffette miste domenica 15.

Le sprint di giovedì 12 e venerdì 13 scatteranno alle 15.15 sia con la 10 km maschile di giovedì che con la 7.5 km femminile di venerdì, mentre le pursuit di sabato 14 si disputeranno alle 13.30 con la 12.5 km maschile ed alle 16.00 con la 10 km femminile, infine le staffette miste di domenica 15 inizieranno alle 12.35 per la single mixed ed alle 14.40 per la mixed relay.

Le dirette tv dei quattro giorni di gare della tappa di Otepää, in Estonia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non saranno fruibili, mentre la diretta streaming sarà a cura di Discovery Plus, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN ed HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

Giovedì 12 marzo

15.15 10 km sprint maschile Otepää (Estonia)

Venerdì 13 marzo

15.15 7.5 km sprint femminile Otepää (Estonia)

Sabato 14 marzo

13.30 12.5 km pursuit maschile Otepää (Estonia)

16.00 10 km pursuit femminile Otepää (Estonia)

Domenica 15 marzo

12.35 Staffetta single mixed Otepää (Estonia)

14.40 Staffetta mixed relay Otepää (Estonia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN ed HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.