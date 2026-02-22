Calcio a 5
Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi Eboli
La 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Tanti gol, gli stravolgimenti e le emozioni di questo turno.
Vittoria esterna pesantissima della Meta Catania, che si impone 2-4 in casa della Roma e allunga in testa alla classifica approfittando anche del ko della Feldi Eboli, sconfitta 5-3 dal Pirossigeno Cosenza.
Rallenta anche la L84 Torino, fermata sullo 0-0 dallo Sporting Sala Consilina, in un fine settimana che invece ha visto le vittorie interne di Genzano, 3-1 sulla Fortitudo Pomezia, Capurso, 3-1 sulla Came Treviso, e Sandro Abate, 7-4 sul Mantova.
Infine, nella giornata che vedeva l’Active Network osservare il proprio momento di riposo, il blitz lontano da casa del Napoli: partenopei capaci di espugnare la Ligura, con il 2-4 sul campo del CDM Futsal.
Classifica dopo 19 giornate
Meta Catania 44
Feldi Eboli 36
L84 Torino 36*
Napoli Futsal 35
Sporting Sala Consilina 31
Roma 28
Active Network 27*
Ecocity Genzano 25
Sandro Abate 23
Mantova 20
Capurso 19
Fortitudo Pomezia 17
Treviso 16
Cosenza 14*
CDM Futsal 7