Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi, Finale ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Un Masters 1000 di Miami davvero straordinario per il tennis italiano. Oltre alla finale di Jannik Sinner e di Errani/Paolini, c’è anche quella di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile. La coppia azzurra affronterà oggi il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

Si tratta della prima finale stagionale per Bolelli e Vavassori. Il duo italiano ha sconfitto la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Si tratta della sesta sfida negli ultimi due anni tra Bolelli/Vavassori ed Heliovaara/Patten. Sono state cinque le vittorie del finlandese e del britannico, comprese quella dolorosissima nella finale degli Australian Open dell’anno scorso e quella nella semifinale delle ATP Finals a Torino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valevole per la finale del torneo di doppio dell’ATP 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI – HELIOVAARA/PATTEN ATP MIAMI 2026

Sabato 28 Marzo

Ore 17.30 Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten – Diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI – HELIOVAARA/PATTEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport