LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia punta tutto sulla Single Mixed

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di competizioni dalla cittadina estone di Otepää, che ospiterà i Mondiali del 2027, qui per raccontarvi minuto per minuto l’ultima Single Mixed e l’ultima Staffetta mista di stagione! Italia 3^ nella Coppa di specialità.

La Coppa del Mondo di Biathlon è quasi alla saracinesca per quanto riguarda la stagione 2025-2026, stagione che all’Italia ha regalato gioie e dolori, lacrime ed esultanze. In questa terza giornata di gare si prova a migliorare quello che è il record di podi stagionale, con HOFER–VITTOZZI che proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella gara che si svolge su 4 frazioni ma con 2 atleti. Favorite con gli azzurri Francia (Jacquelin-Bened) e Norvegia (Laegreid-Knotten) in una prova che però è sempre molto aperta.

Passiamo alla Mista ‘tradizionale’, dove l’Italia ha decisamente molta più tradizione visto che arriva dall’argento di Milano Cortina 2026, in cui è stata ottenuta la 4^ medaglia consecutiva ai Giochi nel format. Oggi niente formazione tipo, ma comunque ci si possono giocare le prime 5 posizioni, con Braunhofer-Pircher-Carrara-Auchentaller, ma servono errori di Francia, Norvegia e Svezia per provare a puntare al podio anche qui.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove miste da Otepää, si chiude la Coppa del Mondo per quanto riguarda le gare a squadre. Si parte alle 12:35 con la Single Mixed e alle 14:40 con la Staffetta Mista tradizionale. Vi aspettiamo!