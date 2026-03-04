BiathlonSport Invernali
Biathlon, la corona maschile di Kontiolahti è rimasta vacante dopo il ritiro di Johannes Bø
Ricomincia la Coppa del Mondo di biathlon, che dopo aver archiviato i Giochi olimpici tenutisi sulle nevi di Anterselva, si appresta a vivere l’epilogo del 2025-26. Le tre tappe conclusive si disputeranno tutte nel Nord Europa, con la terz’ultima ad avere come palcoscenico Kontiolahti.
La cittadina finlandese è abituata a ospitare il massimo circuito alternativamente tra dicembre e marzo. La sua duttilità, leggasi la possibilità di garantire condizioni invernali in ogni momento della stagione, ne fa un prezioso “jolly” da giocare in fase di compilazione dei calendari.
Sino a oggi, il comprensorio situato in Carelia, pertanto nell’Est della Finlandia, ha organizzato 45 gare maschili di primo livello, tutte valevoli per la Sfera di cristallo. Le competizioni si dividono in 7 individuali, 20 sprint, 14 inseguimenti e 4 mass start. Per quanto concerne le staffette monosesso, se ne contano invece 10, con l’undicesima in arrivo.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 7 – SETTORE MASCHILE
Località: Kontiolahti (Finlandia)
Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1990
Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2024
Grandi eventi organizzati:
Mondiali 1999 e 2015
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Venerdì: Individuale
Sabato: Staffetta
Domenica: Mass Start
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
BØ Johannes Thingnes [NOR] – 8 vittorie
(6 SP, 2 PU) da marzo 2014 a dicembre 2022
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2020 {novembre} (IN) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2020 {novembre} (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2020 {dicembre} (SP) – BØ Tarjei [NOR]
2020 {dicembre} (PU) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
2022 {marzo} (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2022 {marzo} (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2022 {novembre} (IN) – PONSILUOMA Martin [SWE]
2022 {dicembre} (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2022 {dicembre} (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2024 {dicembre} (IN) – STRØMSHEIM Endre [NOR]
2024 {dicembre} (SP) – JACQUELIN Emilien [FRA]
2024 {dicembre} (PU) – PERROT Eric [FRA]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
5 (2-2-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
5 (1-2-2) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
4 (1-0-3) – JACQUELIN Emilien [FRA]
3 (1-2-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
2 (1-0-1) – PONSILUOMA Martin [SWE]
1 (1-0-0) – FAK Jakov [SLO]
1 (1-0-0) – STRØMSHEIM Endre [NOR]
1 (1-0-0) – PERROT Eric [FRA]
1 (0-1-0) – LAPSHIN Timofey [RUS]
1 (0-1-0) – EDER Simon [AUT]
1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]
1 (0-1-0) – CLAUDE Fabien [FRA]
1 (0-1-0) – HARTWEG Niklas [SUI]
1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]
1 (0-0-1) – KÜHN Johannes [GER]
1 (0-0-1) – ZOBEL David [GER]
1 (0-0-1) – REES Roman [GER]
1 (0-0-1) – NAWRATH Philipp [GER]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
40 (17-10-13) – NORVEGIA
29 (10-13-6) – FRANCIA
25 (7-4-14) – GERMANIA [All-Inclusive]
11 (3-3-5) – RUSSIA
7 (3-2-2) – SVEZIA
5 (2-3-0) – AUSTRIA
5 (1-2-2) – ITALIA
4 (0-2-2) – REP.CECA
2 (1-1-0) – POLONIA
2 (0-1-1) – SVIZZERA
1 (1-0-0) – SLOVENIA
1 (0-1-0) – CANADA
1 (0-1-0) – LETTONIA
1 (0-1-0) – URSS
1 (0-1-0) – USA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
17 marzo 1990 – ZINGERLE Andreas (IN)
2° posto
12 febbraio 1999 – FAVRE Patrick (SP) {Mondiali}
14 marzo 2010 – DE LORENZI Christian (PU)
3° posto
18 marzo 1993 – PASSLER Johann (IN)
6 marzo 2022 – HOFER Lukas (PU)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
HOFER Lukas
Gare disputate: 23
Podi: 1
Ingressi nella top-ten: 7
BIONAZ Didier
Gare disputate: 12
Miglior risultato: 12° posto (SP dicembre 2024)
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 10
Miglior risultato: 13° posto (SP dicembre 2024)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 7
Miglior risultato: 24° posto (IN novembre 2022)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Elia Zeni e David Zingerle.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2015 {Mondiali} – GERMANIA, Norvegia, Francia
2020 – NORVEGIA, Svezia, Germania
2022 (Marzo) – NORVEGIA, Svezia, Francia
2022 (Dicembre) – NORVEGIA, Germania, Francia
2024 – FRANCIA, Norvegia, Svezia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
Vittorie
18 marzo 1990 {Mondiali} – (Carrara, Pallhuber, Passler, Zingerle)
3° posto
21 dicembre 1997 – (Favre, Pallhuber, Carrara, Cattarinussi)