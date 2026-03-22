Berrettini-Vacherot oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare Valentin Vacherot nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 marzo ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami 2026. Il tennista romano è reduce dalle convincenti vittorie in due set con il francese Alexandre Muller e soprattutto con il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.10) in cui ha dimostrato una buona condizione fisica ed un ottimo gioco.

Vedremo se l’azzurro saprà confermarsi anche oggi, dopo una preziosa giornata di riposo, contro un avversario sicuramente ostico ma alla sua portata come Vacherot (n.24 del seeding). Il monegasco, esploso improvvisamente lo scorso autunno con il clamoroso trionfo a Shanghai, sta ottenendo risultati interessanti in questa prima parte di stagione ed è ormai ad un passo dall’ingresso nella top20 mondiale. Nessun precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Vacherot, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-VACHEROT ATP MIAMI 2026

Domenica 22 marzo

Grandstand – Inizio alle ore 16.00 italiane

E. Quinn vs J. Lehecka

A seguire, ma non prima delle 18.30

E. Svitolina vs H. Baptiste

A seguire

E. Rybakina vs M. Kostyuk

A seguire

Q. Zheng vs M. Keys

A seguire, ma non prima di mezzanotte

Matteo Berrettini vs Valentin Vacherot

PROGRAMMA BERRETTINI-VACHEROT ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.