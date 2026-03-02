Qualificazioni Mondiali basket 2027: la nuova classifica dell’Italia. C’è la vetta del girone

Con la vittoria per 84-75 nei confronti della Gran Bretagna, l’Italia si pone in vetta al girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, che andranno in scena in Qatar. La squadra di Luca Banchi, dopo la partenza con sconfitta contro l’Islanda, ha infilato tre importanti successi consecutivi che consegnano (quasi) l’accesso alla seconda fase.

Per la squadra azzurra ora il record è di 3-1, con leadership solitaria. Secondo posto per la Lituania, che è sì 2-2 come l’Islanda, ma, con il successo di 17 punti odierno, si ritrova davanti per una pura questione di differenza canestri positiva all’interno del doppio confronto.

L’ultimo posto è occupato dalla Gran Bretagna, che è a 1-3 e che, a questo punto, avrà parecchio bisogno di fare qualcosa al di là dell’ordinario per riuscire ad agguantare la seconda fase (la via più probabile sarebbe un 1/2 conquistato contro l’Islanda, che però a sua volta dovrebbe fare 0/2).

In tutto questo l’Italia ancora non è ufficialmente qualificata alla seconda fase, ma si tratta più che altro di un fatto puramente teorico, in quanto basterà un’unica vittoria nelle prossime due sfide per avere la certezza di chiudere il conto. Al momento, dopo quattro turni, la certezza è per Spagna, Georgia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Germania, Israele, Polonia, Finlandia e Francia.