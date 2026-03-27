Basket: Andrea Abodi conferma le interlocuzioni sull’asse Cremona-Trieste-Roma

La tappa friulana del progetto Sport in Regione è stata l’occasione, per il Ministro dello Sport Andrea Abodi, di confermare sostanzialmente quanto era già noto sotto traccia da mesi: sia Cremona che Trieste sono coinvolte nella possibilità di trasferire il titolo sportivo a Roma per la stagione 2026-2027 di Serie A, ognuna nel proprio modo.

Queste le parole di Abodi riportate, tra gli altri, da Pianetabasket: “Sicuramente ho avuto il piacere di ascoltare la proposta di Matiasic e ho chiesto tutte le informazioni necessarie, così come ho ascoltato un’altra candidatura che viene da Cremona. C’è questa volontà di stabilire il titolo su Roma, ma la mia preoccupazione resta quella di preservare le radici storiche e la tradizione del basket a Trieste“. Il riferimento a Matiasic è doveroso, dal momento che dalla sua parte esistono elementi molto concreti in merito alla proposta romana in questione A e NBA Europe, compreso l’interessamento di Tilman Fertitta, che è allo stesso tempo proprietario degli Houston Rockets e ambasciatore americano in Italia e a San Marino.

C’è comunque un ulteriore passo da fare, come considera il Ministro: “La valutazione verrà fatta in via definitiva dal sistema basket nazionale, ovvero dalla FIP e dalla Lega. Ritengo però che l’elemento della tradizione vada tenuto in grande considerazione nella scelta finale. A differenza del calcio, il basket consente il trasferimento del titolo sportivo, un tema sul quale ci interrogheremo perché, al di là della responsabilità tecnica della scelta, il rispetto che le istituzioni sportive devono nei confronti delle radici non è un fatto secondario“.

Ancora sul tema del trasferimento dei titoli sportivi: “Non credo debba essere una legge a stabilirlo, vorrei che il basket si autoregolamentasse. Mi aspetto una maggiore sensibilità su questo punto e che il Coni riveda l’attuale mobilità dei titoli sportivi. Su questo tema manterremo altissima l’attenzione“.