Wordl Baseball Classic 2026: Alberto Mineo dà forfait, definito il sostituto

A pochi giorni dall’esordio nel World Baseball Classic 2026 non arrivano buone notizie per l’Italia, che esordirà nel Girone B sabato 7 marzo contro il Brasile. Come ufficializzato dalla FIBS infatti, Alberto Mineo non potrà fare parte del roster azzurro a causa di un problema fisico.

Il capitano della squadra, ruolo ricevitore, è stato vittima di un risentimento muscolare durante l’Early Camp in Florida in questi giorni, che l’ha messo fuorigioco.

Al suo posto, nella lista degli elementi a disposizione del manager Francisco Cervelli e del suo staff, entra il catcher J.J. D’Orazio. Classe 2001, il giocatore ha già avuto esperienze con l’Italia facendo parte della rosa che ha disputato gli Europei 2023 in Repubblica Ceca.

In forza all’organizzazione dei Los Angeles Angels, negli USA, ha avuto militanze anche nelle “Minors” MLB con Toronto Blue Jays e Arizona Diamondbacks.

Per l’Italia, questa è la seconda sostituzione dopo quella che ha riguardato – nel reparto lanciatori – l’ingresso di Claudio Scotti in luogo di Alessandro Ercolani.