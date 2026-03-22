Devynne Charlton firma la tripletta iridata nei 60hs ed eguaglia il record del mondo!

I 60 ostacoli donne hanno regalato grande spettacolo nella sessione pomeridiana della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Tra semifinali e finale si sono susseguite infatti ben tre world lead, con l’ultima di queste in ordine cronologico che coincide addirittura con il record del mondo eguagliato.

La bahamense Devynne Charlton si è confermata la regina globale della specialità, conquistando il terzo titolo iridato consecutivo nei 60hs e pareggiando in finale il 7.65 con cui aveva trionfato due anni fa a Glasgow firmando in quell’occasione il primato mondiale (che resiste tutt’oggi). Per la trentenne caraibica si tratta della quarta medaglia ai Mondiali in sala, dopo l’argento di Belgrado 2022 e le vittorie nelle ultime due edizioni.

Charlton ha dato il meglio di sé per respingere l’assalto di alcune avversarie temibili ed in forte crescita come la svizzera Ditaji Kambundji e la polacca Pia Skrzyszowska, che avevano firmato provvisoriamente la miglior prestazione al mondo dell’anno nella seconda batteria di semifinale con 7.76 (tempo limato pochi minuti più tardi dalla bahamense in 7.74).

Nella resa dei conti decisiva è andato in scena poi un vero e proprio assolo della primatista mondiale, mentre i restanti posti sul podio sono stati occupati dalla neerlandese Nadine Visser (7.723) e dalla padrona di casa Skrzyszowska, che ha ritoccato di un centesimo il suo record di Polonia con 7.73. Solo quarta Kambundji con 7.75.