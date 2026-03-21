Lorenzo Simonelli fuori dal podio ai Mondiali indoor nei 60hs. Vince l’idolo di casa Szymanski

Ottavo posto senza particolari rimpianti per Lorenzo Simonelli, che aveva già centrato il grande obiettivo della vigilia accedendo alla finale dei 60 ostacoli in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, appuntamento principale della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia).

Il 23enne romano si è espresso di fatto al top del potenziale evidenziato sin qui nei primi mesi dell’anno, limando ulteriormente un centesimo rispetto al 7.53 della semifinale e chiudendo in 7.52 l’ultimo atto della sua avventura in questa rassegna iridata al coperto. Simonelli è rimasto fuori dal podio in una gara di alto livello, non riuscendo a replicare gli ottimi piazzamenti messi a segno nelle passate edizioni dei Mondiali indoor (argento a Glasgow 2024, quarto a Nanchino 2025).

Il primatista italiano non è andato oltre l’ottava e ultima posizione in una finale vinta dall’idolo locale Jakub Szymanski, che ha regalato alla Polonia il primo oro della manifestazione imponendosi con un eccellente 7.40. Il campione europeo in carica dei 60hs ha preceduto per un’incollatura al traguardo lo spagnolo Enrique Llopis, argento con il nuovo record nazionale di 7.42, e lo statunitense Trey Cunningham, bronzo con 7.43 poco più di un’ora dopo aver migliorato il personale in semifinale con un favoloso 7.35 (non replicato però quando più contava per l’assegnazione delle medaglie).