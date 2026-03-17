Arianna Fontana tiene aperto uno spiraglio verso il 2030: “Fisicamente potrei farcela, ma devo trovare la motivazione”

Arianna Fontana è stata una delle grandi protagoniste della trionfale delegazione azzurra che ha preso parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, aggiungendo altre tre medaglie alla sua collezione e superando il record storico dello schermidore Edoardo Mangiarotti. A 35 anni la pattinatrice valdostana è salita sul podio nei 500 metri (argento) e nelle prove a squadre (oro nella staffetta mista, argento nella staffetta femminile), raggiungendo quota 14 podi in carriera alle Olimpiadi.

Fontana ha coronato un sogno, andando a medaglia per la sesta edizione consecutiva dei Giochi e confermandosi una delle big dello short track internazionale vent’anni dopo il suo debutto a cinque cerchi in cui ottenne il bronzo in staffetta (a soli 15 anni) sempre in Italia sul ghiaccio di Torino. La nativa di Sondrio classe 1990, dopo le gare olimpiche di Assago, non ha preso parte ai recenti Mondiali di Montreal rimandando l’eventuale annuncio del ritiro dalle competizioni.

A quanto pare Arianna non ha ancora preso una decisione definitiva in tal senso, come ha spiegato oggi a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano: “So che fisicamente potrei farcela, ma è da vedere se trovo la giusta motivazione. Sto veramente lasciando tutte le porte aperte perché è stata una stagione lunga, complicata, difficile, pesante. Però mi ha anche dato una nuova consapevolezza, perché a 35 anni il mio corpo ha reagito a tre infortuni importanti in modo veramente inaspettato e incredibile“, le sue parole riportate da Ansa sull’ipotesi di andare avanti verso le Olimpiadi Invernali del 2030 in Francia.