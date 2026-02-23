Il Festival di Sanremo apre le porte alle campionesse olimpiche: Fontana, Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo amplia ancora una volta i propri confini e apre il sipario allo sport, trasformando la serata di mercoledì in un momento di celebrazione collettiva. Sul palco del Teatro Ariston arriveranno tre protagoniste assolute delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi.

La loro partecipazione, comunicata quest’oggi in conferenza stampa nella “Città dei fiori”, rappresenta un riconoscimento ai risultati straordinari ottenuti dall’Italia sulla scena internazionale, al termine di una rassegna a Cinque Cerchi che ha visto la spedizione azzurra stabilire un nuovo primato nel numero complessivo di medaglie (30, di cui 10 d’oro). Tre percorsi diversi, uniti da un comune denominatore: eccellenza, determinazione e capacità di riscrivere la storia dello sport italiano.

Fontana ha consolidato il proprio status di leggenda a livello olimpico, raggiungendo quota 14 podi e diventando l’atleta italiana con più medaglie della storia; Vittozzi ha regalato al Bel Paese un successo mai raggiunto prima nel biathlon; Lollobrigida ha saputo realizzare una doppietta d’oro nei 3000 e 5000 metri dello speed skating, dimostrando che anche da mamma si possano centrare certi obiettivi.

Accanto alle campionesse olimpiche, Sanremo accoglierà anche il volto dello sport paralimpico, rafforzando il messaggio di inclusione e rappresentanza. Saranno presenti lo sciatore alpino ipovedente Giacomo Bertagnolli, insieme alla sua guida Andrea Ravelli, e la campionessa di curling in carrozzina Giuliana Turra. Un messaggio funzionale all’avvicinamento delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina (6-15 marzo).