Arianna Fontana: “Purtroppo brutta contusione, in finale si è fatta sentire. Ultime Olimpiadi? Domanda da un milione di euro”

Non è stata grande fortuna, quella che è toccata ad Arianna Fontana oggi. Le sue Olimpiadi Invernali si chiudono senza il podio nei 1500 metri, ma anche con una caduta e dei dolori che l’hanno condizionata nell’ultima sua gara del programma dello short track a Milano Cortina 2026.

Parlando alla Rai del giro finale di saluto al pubblico: “In quel momento ci tenevo a salutare tutti coloro che erano presenti oggi, perché dal quarto di finale dopo la caduta mi hanno aiutata a rialzarmi e spingere. Abbiamo cercato in tutti i modi di rilassare il gluteo e la schiena dalla parte sinistra, purtroppo era una brutta contusione. Abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarmi a recuperare. In finale purtroppo si è fatta sentire. Gara dopo gara ho cercato di combattere fino alla fine, quel giro l’ho fatto per ringraziare tutti i presenti e chi era stato a casa a tifare“.

Sarà questa l’ultima volta alle Olimpiadi? “Domandona da un milione di euro. Ora ho bisogno di tempo per metabolizzare tutta questa perché ho vissuto tantissime emozioni, è stata un’Olimpiade incredibile dal primo all’ultimo giorno anche nelle giornate in cui non sono arrivate medaglie ho vissuto tantissime emozioni, ho combattuto fino alla fine. A dicembre non sapevo cos’aspettarmi da quest’Olimpiade dopo l’infortunio. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per farmi arrivare qua in queste condizioni. L’obiettivo era centrare tutte le finale, cosa che non ero mai riuscita a fare e sono riuscita a fare qua ed è stato un grandissimo risultato“.

Rispondendo poi a Paolo de Chiesa, in collegamento a Notti Olimpiche su Rai2: “Psicologicamente quello che c’è lo metto in gara, era l’ultima di questa Olimpiade, ma il gluteo sinistro e la schiena erano veramente bloccati e mi hanno limitata. Sono davvero contenta di aver centrato 5 finali su 5, portando a casa 3 medaglie a 35 anni dopo un infortunio che aveva messo in dubbio tutto quanto. Non potevo chiedere di meglio”.