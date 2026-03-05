Pietro Sighel torna sulla polemica mediatica con Arianna Fontana: “Grazie per aver compreso la verità dietro a titoli urlati”

Un ringraziamento speciale. Pietro Sighel, vittorioso nei recenti campionati italiani di short track, non ha ancora concluso la sua stagione. Dal 13 al 15 marzo, sono previsti i Mondiali a Montreal (Canada). Una rassegna iridata che segue un’Olimpiade in cui il trentino non è riuscito a ottenere i risultati che avrebbe sperato a livello individuale.

Per tutta una serie di sfortune e anche di valutazioni della giuria discutibili, Pietro non è stato parte del giro delle medaglie a Cinque Cerchi, offrendo però un grande contributo nelle staffette: oro in quella mista e bronzo in quella maschile. A proposito della prova a squadra mixed, Sighel è finito anche al centro di una polemica mediatica nel corso dei Giochi, in relazione al suo rapporto con Arianna Fontana, straordinaria interprete della disciplina e diventata grazie ai riscontri a Milano Cortina l’atleta italiana (uomini e donne non fa differenza) ad aver vinto più medaglie olimpiche (estive e invernali)

Dichiarazioni che hanno fatto tanto parlare: “Con lei siamo una squadra solo per i due minuti e mezzo in pista“; “chi la conosce?“, per sottolineare la distanza umana e professionale tra la pluricampionessa e il resto dei compagni (fonte: Repubblica). Fontana, a questo proposito, ha voluto prendere le distanze.

Considerazioni, a detta del classe ’99 tricolore, travisate da chi le ha riportate nella loro sostanza. E così, a distanza di alcune settimane, il trentino ha voluto ringraziare chi gli ha dimostrato attaccamento e vicinanza in un post su Instagram, aggiungendo anche: “Grazie, anche e soprattutto, per essere andati oltre l’apparenza, comprendendo la verità dietro a titoli urlati. Grazie, infine, per aver sempre creduto in me. Non lo dimenticherò mai“.

Un messaggio nel quale è stata poi allegata l’immagine di una chat in cui una volontaria, impegnata nelle Olimpiadi Invernali, ha scritto all’azzurro e si è espressa in questi termini: “Caro Pietro, ero la volontaria che era a fianco a te durante l’intervista. Tu, il tuo allenator, io e il giornalista. Non sai quanto mi abbia dato fastidio e mi sia incazzata nel leggere quelle parole, perché so esattamente cosa e come le hai dette. E non era come è stato scritto. Vai avanti per la tua strada! Noi tifiamo per te!!!“.

POST SU INSTAGRAM DI PIETRO SIGHEL