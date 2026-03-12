Anna Trocker stravince l’oro in gigante ai Mondiali juniores con un distacco abissale! Anche Tatum Bieler a medaglia!

Una straordinaria Anna Trocker ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile ai Campionati Mondiali juniores in corso di svolgimento a Narvik (Norvegia). Sulla pista scandinava abbiamo assistito ad una vera e propria lectio magistralis della bolzanina (già medaglia d’argento nella combinata a squadre) che, dopo una prima manche nella quale aveva subito messo in chiaro le cose, nella seconda ha ripetuto il copione, rifilando distacchi ciclistici a tutte le rivali. Giornata storica per i nostri colori, con Tatum Bieler che ha completato l’opera mettendosi al collo la medaglia di bronzo.

Anna Trocker, dopo il miglior crono nella prima manche, ha messo a segno il terzo nella seconda con il tempo complessivo di 2:04.04. Alle sue spalle, come detto, il vuoto. La medaglia d’argento è andata alla statunitense Elisabeth Bocock con un distacco di ben 1.37 dall’azzurra classe 2008, mentre il podio viene completato da un’altra italiana, Tatum Bieler, che chiude al terzo posto a 1.75 dopo aver rimontato ben 14 posizioni nella seconda discesa.

Quarta posizione per la svizzera Shaienne Zehnder a 1.84 da Trocker, quinta per l’austriaca Elena Riederer a 1.91 (dopo aver rimontato ben 15 posizioni nella seconda manche) mentre è sesta la svedese Cornelia Oehlund a 2.27. Chiude al settimo posto la francese Emy Charbonnier a 2.35 (era 19a a metà gara), quindi ottavo posto per la svizzera Sina Fausch a 2.40, nono per la tedesca Jana Fritz a 2.59 mentre completa la top10 la norvegese Mathilde Greibrokk a 2.60.

Subito fuori dalle prime dieci Giorgia Collomb che si ferma in undicesima posizione a 2.69, 17a Sofia Amigoni a 3.17 (era trentesima dopo la prima manche) mentre non ha concluso la propria gara, invece, Ludovica Righi.