Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessa

Anna Trocker si è fatta un bel regalo per questa parte conclusiva della stagione, infatti la vittoria odierna a Narvik nello slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino le consentirà di prendere parte alle Finali di Coppa del Mondo. Come da tradizione, in ogni singola specialità, oltre alle migliori 25 della classifica del circuito maggiore viene invitata anche la fresca campionessa iridata juniores di quella gara.

La diciassettenne altoatesina, che ha disputato sin qui poche competizioni del Circo Bianco non entrando mai in zona punti, si è guadagnata quindi una wild card per gareggiare nel gigante in programma mercoledì 25 novembre sulla pista norvegese di Hafjell. Saranno quattro a questo punto le italiane al via tra i pali larghi nelle Finali di Coppa del Mondo, con Trocker che si aggiunge alle già qualificate Lara Della Mea, Sofia Goggia e Asja Zenere.

Da regolamento avrebbe potuto partecipare in qualità di campionessa olimpica anche Federica Brignone, seppur esclusa dalla top25 della graduatoria di specialità, ma la fuoriclasse valdostana ha chiuso in anticipo la sua stagione. Vedremo nei prossimi giorni se Trocker riuscirà a conquistare il pass per le Finali anche in slalom, ma servirà una vera impresa all’azzurrina classe 2008 per battere alcune avversarie di alto profilo come la svedese Cornelia Oehlund o le migliori statunitensi in quel di Narvik.