Andrea Capobianco: “USA spaventosi, non ti perdonano anche se non fai errori. Ora vogliamo raggiungere il nostro sogno”

Sconfitta prevedibile e che, per buona misura, non fa male in casa Italia. Perché contro gli USA delle superstar WNBA è una di quelle partite praticamente impossibili, e tale si è confermata nelle qualificazioni ai Mondiali. Non cambia però fondamentalmente nulla in casa azzurra verso l’obiettivo che è quello di andare a Berlino.

Così coach Andrea Capobianco dalle pagine della FIP e in conferenza stampa: “Per rispetto alla nostra Nazionale, agli Stati Uniti e alla competizione che stiamo giocando, abbiamo preparato questa partita esattamente come le altre, pur sapendo che il risultato sarebbe stato probabilmente sfavorevole. Abbiamo affrontato una squadra che fa leva su un’organizzazione di gioco spaventosa, che non ti perdona il minimo errore e spesso ti punisce anche quando non ne commetti“.

L’analisi, di conseguenza, parte dalle fasi iniziali e prosegue ricordando come, nonostante il rischio di “deriva” del primo quarto, la squadra abbia poi tenuto: “Siamo partite contratte, con troppe imprecisioni, e gli Stati Uniti hanno preso subito un vantaggio impossibile da colmare. Nonostante questo siamo rimaste dentro la partita, mi tengo l’atteggiamento delle ragazze che non hanno mai mollato. Ora ci resta da preparare al meglio le ultime due partite, che saranno decisive. Vogliamo completare il lavoro e raggiungere il nostro sogno“.

Si è espressa anche Olbis Andrè: “Forse all’inizio ci ha un po’ penalizzato l’emozione di affrontare Team USA. Affrontavamo la squadra più forte del mondo per la prima volta e c’era un po’ di tensione, col passare dei minuti abbiamo preso confidenza e migliorato la qualità del nostro gioco nelle due metà campo. Siamo un gruppo abbastanza giovane e digiuno di esperienze a così alto livello ma è da confronti come questi che possiamo imparare e crescere ancora“.