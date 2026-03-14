Ambesi: “Sinner-Zverev sembra senza storia, ma andiamoci cauti. Alcaraz ha cambiato marcia”

Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) si prepara per regalarci un sabato imperdibile con le due semifinali del torneo maschile. Chi centrerà l’accesso alla finale nel “Tennis Paradise”? Sinner contro Zverev e Alcaraz contro Medvedev. Chi la spunterà? Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi, giornata di Eurosport, inizia la sua analisi su quanto visto nel torneo che si gioca sul cemento californiano dai quarti di finale maschili: “Direi che si sono materializzate 4 vittorie nette nel tabellone. L’unico, forse, a soffrire un po’ di più è stato Alcaraz perchè, come ben sappiamo, Norrie è un giocatore scorbutico che ti può mettere in difficoltà con i suoi colpi ed il suo gioco. Per il resto le partite hanno messo in mostra tanti break”.

Alcaraz, numero 1 del mondo, sta procedendo in maniera spedita nel “quinto torneo del Grande Slam”. “Credo che lo spagnolo confermi sempre la tradizione che, quando perde il servizio, piazza subito il contro-break nel game successivo. Anche nel secondo set contro Norrie è andato sotto 0-2 e ha ripreso subito in mano il match. Fa impressione notare come non sia solo veloce ma lo è anche come ragiona. In poco tempo mette sempre in campo la scelta giusta. Nella seconda parte dell’incontro, poi, Norrie è calato ha accorciato i colpi e non c’è più stata partita. Carlos invece ora sa anche appoggiarsi sul servizio. Ad inizio carriera non era così. Ora prende tanto da quel fondamentale. Direi che da un anno ha cambiato marcia”.

Chi aveva vinto un anno fa, Draper, invece, ha salutato il torneo: “Mi è sembrato appagato del suo cammino. Era di ritorno dall’infortunio, ha vinto alcuni match, ha staccato un buon assegno ma nei quarti non c’era. Diciamo che è sceso in campo in maniera particolare. Un anno fa era riuscito a eliminare Alcaraz in semifinale. Ora lo spagnolo arriva nella stessa maniera. Quindi occhio a dire che abbia già vinto”.

Le semifinali? “Saranno interessanti. Sulla carta, se si guarda agli ultimi precedenti, non ci dovrebbe essere storia, ma andiamo con calma. Dopotutto agli Australian Open siamo stati ad un passo dalla finale Djokovic-Zverev, invece ha vinto Alcaraz. A proposito di Nole. Nella sconfitta con Draper il match è andato ad alti e bassi. Prima entrambi dominanti al servizio, poi si va al terzo set alzando il livello ma, mi pareva evidente, il serbo aveva male al braccio”.

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