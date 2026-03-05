Ambesi: “Sinner ha marchiato Indian Wells sul calendario. Vuole più resistenza in certe condizioni”

Siamo pronti per alzare il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’importantissimo torneo californiano, da molti considerato il quinto Slam, dà il via al “Sunshine Double” che comprende anche il Masters 1000 di Miami. Nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ogni argomento era incentrato sul cemento californiano.

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal vincitore di Acapulco, Flavio Cobolli: “Il tennista romano ha alti e bassi, dopotutto ha subito 3 eliminazioni al primo turno per motivi diversi, quindi ha fatto semifinale e ha vinto un torneo. In poche parole si passa da un estremo all’altro. Con Tiafoe in finale ha servito il 75% di prime e ha vinto in modo tutto sommato facile. Forse la sua peggiore partita è stata quella all’esordio, poi è cresciuto in maniera notevole. Ha ottenuto l’80% dei punti con la prima di servizio e ha messo alle corde lo statunitense. Senza dubbio un giocatore con una marcia superiore rispetto a quello dei turni precedenti. In semifinale e finale ha messo in scena un gioco di alto livello. Un livello che sa che dovrà tenere contro determinati rivali, come i primi 30-40 del mondo”.

Quali saranno ora le prospettive di Flavio Cobolli? “Si trova già ad un ottimo livello me penso che, ragionevolmente, possa arrampicarsi anche fino ai primi 12 del mondo. Poi, ovviamente, da lì in avanti si fa fatica. Deve sicuramente piazzare un buon risultato tra Indian Wells e Miami per spingere ancora”.

Anche per Jannik Sinner si apre un Indian Wells importante: “Credo che per l’altoatesino sarà una tappa fondamentale. Uno di quei tornei che ha marchiato sul proprio calendario, per mille motivi. L’uscita prematura di Doha non gli ha detto male, anzi ha potuto impostare in anticipo un certo tipo di lavoro. A quanto pare Jannik vuole più resistenza in certe condizioni come accaduto in alcune sconfitte recenti. Senza dubbio un banco di prova interessante. Il tabellone potrebbe proporgli match molto probanti ma che ti fanno alzare il livello”.

Come si aprirà il tabellone del torneo sul cemento californiano per gli altri? “Berrettini e Bellucci hanno match non banali. Per il tennista romano si aprirà un problema di classifica. Una situazione che lo metterà di fronte ad alcune scelte importanti da fare in tempi stretti. Dovrà, ovvero, scegliere accuratamente i tornei da giocare per mettere in cascina punti”.

