Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner a Indian Wells. Le date degli eventuali turni successivi

Venerdì 6 marzo è in programma l’esordio di Jannik Sinner al Masters1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo, archiviate le due sconfitte inattese — in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e nei quarti dell’Qatar Open di Doha contro Jakub Mensik — si presenta ai nastri di partenza del torneo californiano con grande voglia di riscatto e l’obiettivo di ritrovare quella brillantezza che è mancata nei primi due mesi del 2026.

Sinner affronterà il vincente della sfida in programma oggi tra l’australiano James Duckworth e il ceco Dalibor Svrčina, proveniente dalle qualificazioni. Un incrocio che, almeno sulla carta, appare alla portata dell’azzurro. L’eventuale terzo turno è previsto per domenica 8 marzo: possibili avversari l’argentino Tomas Martin Etcheverry, il greco Stefanos Tsitsipas o il canadese Denis Shapovalov.

Gli ottavi di finale, nella porzione di tabellone presidiata dall’azzurro, sono in calendario martedì 10 marzo. All’orizzonte potrebbero profilarsi il russo Karen Khachanov, l’americano Tommy Paul o il brasiliano Joao Fonseca. I quarti di finale si giocheranno giovedì 12 marzo: tra i possibili rivali gli statunitensi Ben Shelton e Learner Tien, oppure ancora Mensik.

Il weekend conclusivo, con semifinali e finale in programma sabato 14 e domenica 15 marzo, rappresenta l’obiettivo per il pusterese. E per Sinner c’è anche il sogno di un epilogo contro il numero 1 del ranking, lo spagnolo Carlos Alcaraz, per contendersi il titolo in California.