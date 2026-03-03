Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Indian Wells, dove cercherà di alzare al cielo il trofeo dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e il quarto di finale nel torneo ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo sarà chiamato a reagire sul cemento statunitense dopo un momento non semplice dal punto di vista di risultati e sarà atteso da un tabellone tutt’altro che semplice lungo la strada verso una possibile finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle migliori teste di serie e dovrà vedersela verosimilmente con l’australiano James Duckworth, il quale debutterà contro un qualificato. Ma quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells? La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 36.110 dollari statunitensi (circa 31.100 euro), mentre l’approdo al terzo turno garantisce 61.865 dollari (circa 53.300 euro).

Basta la qualificazione agli ottavi di finale per portare a casa 105.720 dollari (circa 91.100 euro), mentre giocare i quarti di finale arricchirebbe il conto corrente di 193.645 dollari (circa 166.900 euro). L’entità dell’emolumento si alzerebbe sensibilmente con la semifinale (340.190 dollari, circa 293.200 euro) e la finale (612.340 dollari, circa 527.700 euro), mentre il vincitore di Indian Wells farà festa con 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 991.100 euro).

QUANTI SOLDI PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

SECONDO TURNO: 36.110 dollari statunitensi (circa 31.100 euro)

TERZO TURNO: 61.865 dollari statunitensi (circa 53.300 euro).

OTTAVI DI FINALE: 105.720 dollari statunitensi (circa 91.100 euro)

QUARTI DI FINALE: 193.645 dollari statunitensi (circa 166.900 euro)

SEMIFINALI: 340.190 dollari statunitensi (circa 293.200 euro)

FINALE: 612.340 dollari statunitensi (circa 527.700 euro)

CAMPIONE: 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 991.100 euro).