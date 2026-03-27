Ambesi: “Non è scontato che Sinner torni n.1. Alcaraz si farà trovare pronto a Montecarlo”

Arriva un’altra puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 atteso alle fasi conclusive. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui vi sono le parole di Ambesi, che si focalizza su alcuni aspetti legati a un mix tra tennis e mentalità di Sinner.

Il fatto principale è legato (anche) alle parole nel postpartita di Tiafoe: “Sinner, tra i vari concetti che esprime, racconta come alzi l’asticella con il passare dei turni. E’ il suo modo di approcciare i tornei. Sinner è partito in un modo diverso con Tiafoe rispetto a Michelsen. Il fatto che Tiafoe dica: ‘Mi fa sembrare più piccolo il campo’, penso sia il complimento più bello che un tennista possa ricevere“.

L’analisi si sposta poi sui miglioramenti con il servizio, ancora più importanti in questo Sunshine Double: “Ha aggiunto che adesso il servizio è un colpo che fa ancora più la differenza rispetto al passato. Poi l’imprevisto ti può capitare, come era successo con Mensik a febbraio. Quando conta, questi sono i risultati e lo stiamo vedendo da tempo immemore“.

Infine c’è la battaglia per la vetta della classifica: “La corsa al numero 1 si fonda sul fatto che se Sinner vince a Miami va a -190 da Alcaraz prima di Montecarlo. Alcaraz difende poi 330 punti di Barcellona, dove dovrebbe tornare. A Madrid nessuno ha punti, poi c’è Roma. Non è scontato che Sinner torni numero 1, perché Alcaraz sta sfruttando questi giorni per farsi trovare pronto a Montecarlo“.