Perché il superG maschile di Garmisch inizierà in ritardo: nuovo orario e causa

AGGIORNAMENTO ORE 10.40

Confermata per le 11.00 la ricognizione in pista degli atleti: l’eventuale partenza sarà alle 12.45, ma è da confermare.

AGGIORNAMENTO ORE 9.35

La partenza del superG maschile è stata ulteriormente rinviata alle 12.45. Persiste la nebbia.

Finora a Garmisch Partenkirchen (Germania), la grande protagonista è la nebbia: il superG maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previsto alle ore 11.15, è stato rinviato di mezz’ora e scatterà, dunque, alle ore 11.45.

Nebbia permettendo, nella gara teutonica saranno protagonisti nove italiani, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

Confermata, invece, la partenza alle 10.15 per il secondo superG femminile di Soldeu (Andorra), nel quale saranno all’opera ben dieci azzurre, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Sara Allemand, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere.