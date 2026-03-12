Tennis
Alexander Zverev spazza via Fils e lancia la sfida a Sinner ad Indian Wells
Il tedesco Alexander Zverev supera il transalpino Arthur Fils nel primo dei quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), il teutonico, numero 4 del seeding, supera il francese, testa di serie numero 30, con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco, ed in semifinale affronterà il vincente del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien.
Nel primo set Zverev strappa subito il servizio all’avversario ai vantaggi, ma nel secondo game deve annullare due chance per l’immediato controbreak prima di portarsi sul 2-0. Al termine di un quinto game fiume, lungo 16 punti, il teutonico alla seconda occasione strappa ancora la battuta all’avversario e si porta sul 4-1 pesante. Il tedesco va 5-1 e poi porta a casa il parziale al terzo set point sul 6-2 in 43 minuti.
Nella seconda frazione Fils cancella tre palle break in apertura, mentre Zverev ne annulla una nel secondo game. Il momento decisivo, però, arriva nel quinto game, quando il teutonico strappa la battuta a quindici all’avversario ed allunga sul 3-2. Il tedesco conferma lo strappo per due volte e poi nel nono game, quando Fils serve per restare nel match, opera un nuovo break che vale il 6-3 dopo 40 minuti.
Le statistiche premiano il tedesco, che vince 69 punti contro i 53 del rivale, mettendo a segno meno vincenti, 22-24, ma contenendo anche il numero dei gratuiti, 17-27. Il teutonico sfrutta 4 delle 11 palle break avute a disposizione e cancella tutte le 3 opportunità concesse al transalpino.