Alessia Orro e Myriam Sylla, riposo in chiusura di regular season. Ora i playoff in Turchia, con missioni europee

Si è conclusa la regular season della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti ha battuto il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti per 3-2 (23-25; 25-14; 25-17; 20-25; 15-11) e ha chiuso al comando con 25 vittorie (73 punti), davanti al Fenerbahce Istanbul di coach Marcello Abbondanza (22 affermazioni, 67 punti) che ha vinto sul campo del Nilufer Belediyespor Eker per 3-0 (25-16; 25-21; 31-29).

La terza piazza è stata conquistata dello Zeren Spor Ankara con 21 successi (58 punti) sotto la guida della palleggiatrice Ofelia Malinov, la squadra della capitale ha chiuso la stagione regolare battendo l’Ilbank per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) di fronte al proprio pubblico. Quarta posizione per l’Eczacibasi Istanbul con 20 vittorie (58 punti) dopo l’affermazione contro l’Aydin Buyuksehir per 3-2 (23-25; 25-22; 24-26; 25-19; 15-11).

Il Galatasaray Istanbul ha perso di fronte al proprio pubblico contro il poco quotato Goztepe per 3-0 (25-21; 25-20; 25-20) e ha terminato al quinto posto (17 vittorie, 52 punti). I playoff per il titolo sono riservati alle prime quattro classificate, dunque gli incroci saranno VakifBank-Eczacibasi e Fenerbahce-Zeren, il Galatasaray di Myriam Sylla dovrà accontentare di battagliare per la quinta piazza nella post-season dedicata a quel piazzamento.

Alessia Orro ha osservato un turno di riposo e ora con il Fenerbahce punterà al titolo, ma prima cercherà di ribaltare la sconfitta per 3-0 incassata contro Scandicci nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Riposo anche per Myriam Sylla, che con il Galatasaray proverà ad alzare al cielo la CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza).